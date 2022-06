Inter, perché il ritorno di Lukaku farà la differenza

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma Romelu Lukaku, ormai, può considerarsi un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno infatti raggiunto l'accordo con il Chelsea per il ritorno a Milano con la formula del prestito di Big Rom, già ai nerazzurri nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021. Nelle casse del club inglese, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero andare 8 milioni di euro più 2 di bonus legati alle vittorie di squadra. Un colpo che, in attesa della definizione dell'affare Dybala, permette al reparto offensivo della formazione di Simone Inzaghi di compiere un importante salto di qualità.

Inter, cosa cambia per Inzaghi con il ritorno di Lukaku

Che Lukaku, almeno in Italia, possa fare la differenza è emerso chiaramente nelle due precedenti stagioni in cui il belga ha indossato la maglia dell'Inter: 23 reti in campionato nel 2019/2020, 24 nel 2020/2021, anno in cui ha contribuito in maniera determinante alla conquista dello scudetto da parte della formazione allora guidata da Antonio Conte. E Big Rom, adesso, è nuovamente pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco nerazzurro andando a ricomporre con Lautaro Martinez un tandem che unisce forza fisica e qualità tecniche. A questo, poi, potrebbe aggiungersi l'estro di Paulo Dybala, corteggiato da settimane dai nerazzurri.

Per Simone Inzaghi l'arrivo, o meglio, il ritorno di Lukaku sarà fondamentale da un punto di vista tattico. La sua Inter, nella scorsa stagione, chiusa al secondo posto in campionato alle spalle del Milan, ha mostrato un ottimo calcio, probabilmente, almeno in alcuni frangenti, il migliore di tutto il torneo. La sua squadra aveva però un difetto: per caratteristiche e struttura, aveva bisogno il più delle volte di comandare costantemente le operazioni per avere la meglio sugli avversari, senza praticamente mai poter riprendere fiato. Con Lukaku, invece, i nerazzurri potranno talvolta agire di rimessa, sfruttando la velocità e lo strapotere fisico del belga in campo aperto. Non solo, l'ormai ex Chelsea, grazie alla sua prestanza ed alla sua abilità nel proteggere il pallone, ha la capacità di far risalire la squadra anche nei momenti di apnea, fungendo da rifugio sicuro per i suoi compagni di squadra.

Per Inzaghi, quindi, un'arma in più, che consentirà, all'occorrenza, di ridurre il numero di giri del motore, evitando, come accaduto nella stagione da poco terminata, di attraversare momenti, poi decisivi per l'esito finale, con la spia della riserva accesa.