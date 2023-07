Calciomercato Juventus, la formula per arrivare a Lukaku

Massimiliano Allegri vuole Romelu Lukaku. Il tecnico della Juventus, per rinforzare l'attacco della sua squadra in vista della nuova stagione, ha esplicitamente richiesto alla dirigenza il centravanti belga, rientrato al Chelsea dopo la fine del prestito all'Inter, club con il quale si è consumata una clamorosa rottura. Una pista che sembrava essersi raffreddata nelle ultime settimane, ma che, improvvisamente, ha ripreso quota in queste ultime ore. Sì, perché l'allenatore livornese vuole subito Big Rom, senza attendere un'eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Lukaku, nei pensieri di Allegri, è infatti l'attaccante ideale per la sua nuova Juve, capace di spezzare le difese avversarie in due in fase di ripartenza ed in grado di assicurare un buon numero di reti.

La formula per arrivare a Lukaku

Cristiano Giuntoli, nelle prossime ore, partirà alla volta di Londra per cercare di trovare l'intesa con il Chelsea per l'arrivo del belga a Torino. Data la situazione di stallo per la cessione di Vlahovic, valutato dalla Vecchia Signora non meno di 70-80 milioni di euro, il ds bianconero sta pensando ad una nuova formula per arrivare a Lukaku: il prestito con diritto di riscatto. In questo modo la Juventus avrebbe subito a disposizione Lukaku per poi occuparsi in un secondo momento della questione Vlahovic, con il serbo ormai non più essenziale nel progetto tecnico di Allegri.

Da capire, tuttavia, se ci sia da parte del Chelsea la volontà di chiudere l'operazione a queste condizioni. Volontà dei Blues, infatti, è sempre stata quella di cedere a titolo definitivo il giocatore, ma il trascorrere dei giorni e l'avvicinarsi del via della stagione potrebbe spingere i londinesi a rivedere le proprie posizioni.