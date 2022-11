Inter, quando rientra Lukaku

Una stagione sfortunatissima, quella che sta vivendo fin qui Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter, nei giorni scorsi finalmente tornato a disposizione del tecnico Simone Inzaghi dopo un lungo stop, si è dovuto nuovamente fermare a causa di un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Un problema che lo ha costretto a saltare la gara di Champions League sul campo del Bayern Monaco, in cui il belga, o dall'inizio o a partita in corso, avrebbe sicuramente trovato spazio e che lo mette in dubbio per i prossimi impegni.

Quando potrebbe tornare in campo Lukaku

Lukaku, che in questa stagione è riuscito a collezionare complessivamente soltanto cinque presenze segnando due reti, sarà sicuramente costretto a saltare la trasferta di Torino contro la Juventus, ma la sua presenza, a questo punto, è in forte dubbio anche per i match contro Bologna e Atalanta. Il belga, infatti, potrebbe decidere di non forzare i tempi di recupero per evitare nuove ricadute e presentarsi al meglio al Mondiale, che prenderà il via il prossimo 20 novembre in Qatar. Per Inzaghi, quindi, il rischio è che possa tornare a contare su Big Rom soltanto nel 2023.

Con Lukaku ai box, il tecnico nerazzurro concederà probabilmente spazio a Dzeko, che dovrebbe partire dal primo minuto già contro la Juventus al fianco di Lautaro Martinez. Il bosniaco, fin qui, ha già realizzato tre reti in campionato ed altrettante in Champions League, offrendo il più delle volte un rendimento all'altezza della situazione.