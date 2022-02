Clamoroso Lukaku, vuole tornare all'Inter: affare possibile?

Un'indiscrezione clamorosa, quella riportata da La Gazzetta dello Sport: Romelu Lukaku vorrebbe tornare all'Inter. Il centravanti, che ha lasciato i nerazzurri in estate per approdare al Chelsea, sta trovando poca fortuna in Inghilterra, con il suo rendimento in maglia Blues ben al di sotto di quelle che erano le aspetattive iniziali. Difficoltà confermate dallo stesso tecnico dei londinesi Thomas Tuchel, il quale non ha nascosto le problematiche riscontrate dal belga nell'inserimento nei meccanismi di gioco della sua squadra. E che adesso starebbero spingendo Big Rom ad un clamoroso passo indietro.

Lukaku si propone all'Inter: i dubbi dei nerazzurri

Lukaku, che fin qui ha segnato solamente cinque reti in Premier League, vorrebbe infatti abbandonare il Chelsea per fare ritorno all'Inter già in estate, tanto che, pur di tornare a Milano, sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio. Un'autoproposta che ha colto di sorpresa la dirigenza nerazzurra, che, al momento, avrebbe però altri piani. Il centravanti per il futuro individuato dal club sarebbe infatti Gianluca Scamacca, che il club di Steven Zhang cercherà di prelevare dal Sassuolo al termine della stagione. C'è poi un fattore economico a porre un freno alle possibilità che il belga possa riapprodare alla formazione oggi guidata da Simone Inzaghi: difficile infatti pensare che il Chelsea decida di privarsi del giocatore a cifre ridotte dopo il maxi-investimento della scorsa estate, che ha visto i Blues sborsare ben 115 milioni di euro per aggiudicarsene il cartellino. Unica pista percorribile, di fronte alla quale l'Inter potrebbe essere tentata dall'affare, è quella del prestito.

Da non trascurare, infine, l'aspetto ambientale. I tifosi nerazzurri non hanno infatti perdonato a Lukaku il "tradimento" estivo, tanto da cancellare il celebre murale a lui dedicato a San Siro. E oggi, probabilmente, non sarebbero ancora pronti a perdonare l'ex bomber prima tanto amato.