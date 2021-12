Ronaldo compra il Cruzeiro e fa subito fuori l’allenatore

Luis Nazario da Lima, detto Ronaldo ma conosciuto ancora meglio nel mondo del calcio come “il Fenomeno” ha acquistato nei giorni scorsi il club brasiliano del Cruzeiro. Non un club a caso, ma quello che lo ha lanciato giovanissimo nelle massime serie del calcio carioca. Da lì tutto è partito, da lì Ronaldo ha spiccato il volo prima verso il PSV e poi verso Barcellona, Inter e Real Madrid, squadre con cui ha vinto tutto, segnando valanghe di gol, stesso percorso intrapreso con la Nazionale brasiliana con cui è diventato anche campione del mondo.

Ronaldo compra il Cruzeiro dopo il Valladolid

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Ronaldo ha deciso di intraprendere una nuova carriera sempre nel mondo del calcio. Da qualche anno a questa parte è diventato presidente del Valladolid acquistando oltre il cinquanta per cento della società spagnola. I risultati sono buoni perché la formazione del Fenomeno ad oggi è quinta in classifica e in corsa per la promozione nella Liga.

Non basta però per Ronaldo che nei giorni scorsi ha acquistato anche il club brasiliano del Cruzeiro per circa 60 milioni di euro, in più il brasiliano ha garantito il pagamento dei debiti del club alla FIFA. La società è attualmente in Serie B brasiliana, al quattordicesimo posto e ora che è salva da un possibile fallimento, punta a tornare nel massimo camponato carioca.

Per farlo Ronaldo avrebbe già individuato la prima mossa da fare: esonerare il tecnico Vanderlei Luxemburgo, decano degli allenatori sudamericani con esperienza in tutti i grandi club brasiliani (Santos, Palmeiras, Corinthians) e con la Nazionale verdeoro con cui ha vinto anche una Coppa America nel 1999. Una carriera che probabilmente non gli eviterà l’esonero dal nuovo Cruzeiro di Ronaldo.