Cristiano Ronaldo, il Psg ci prova: pronta la strategia per arrivare al fuoriclasse portoghese

L'attaccante della Juventus in cima alla lista dei desideri dei parigini in vista della prossima stagione

"Cristiano Ronaldo? A volte succedono cose straordinarie". Queste le parole del direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo nel corso di un botta e risposta su Twitter con i tifosi, durante il quale il brasiliano ha lasciato aperta la porta ad un eventuale arrivo del fuoriclasse della Juventus. CR7, come riporta SportMediaset, sarebbe infatti il grande obiettivo di mercato per la prossima stagione dei parigini, desiderosi di salire sul tetto d'Europa dopo il ko in finale nell'ultima edizione di Champions League contro il Bayern Monaco.

Cristiano Ronaldo-Psg, primi contatti

Ronaldo ha un contratto con i bianconeri fino al 2022, ma decisiva, probabilmente, sarà la volontà del giocatore. Il portoghese, al momento, non avrebbe manifestato la volontà di lasciare Torino, ma un nuovo fallimento europeo potrebbe spingerlo ad andare alla ricerca di nuove avventure. Ecco così che Leonardo, in queste settimane, avrebbe già avviato un primo approccio con il procuratore dell'attaccante Jorge Mendes per delineare le basi di un possibile affare. E d'altronde anche la Juventus, di fronte ad una ricca offerta, potrebbe non disdegnare l'operazione: Cristiano, il prossimo febbraio, spegnerà infatti le 36 candeline e questa potrebbe essere forse l'ultima occasione per garantirsi un buon introito da una sua eventuale cessione.