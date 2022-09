Russia esclusa da Euro 2024

La guerra in Ucraina continua e il mondo del calcio esclude ancora la Russia dalle sue competizioni più importanti. Le società di calcio sono fuori dai tornei contintenantali da febbraio scorso e continuano anche le sanzioni per la Nazionale che non parteciperà nemmeno a Euro 2024.

Euro 2024, la Nazionale russa non ci sarà

Ieri è stata ufficializzata la notizia dopo che la Uefa ha esposto i criteri di qualificazione alla prossima rassegna in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Non ci sarà quindi la Russia nemmeno ai sorteggi per i gironi di qualificazione che si svolgeranno a Francoforte il prossimo 9 ottobre.

Una dura presa di posizione che ha già imposto alla Nazionale l'esclusione dalla Nations League e soprattutto dai playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar che scatteranno a novembre. Come detto non è solo la squadra del Paese a subire gli effetti della guerra in Ucraina, i club sono esclusi da tutte le competizioni europee mentre sono tornati a giocare le società ucraine.

I criteri di qualificazione a Euro 2024

Saranno quindi 53 le Nazionali che parteciperanno al sorteggio per i gironi di qualificazione a Euro 2024 che saranno in totale dieci, sette da cinque squadre e tre da sei. Si qualificheranno alla fase finale le prime e le seconde, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati attraverso i playoff tra le migliori terze che si disputeranno a marzo 2024.

Rispetto agli ultimi Europei vinti dall'Italia si torna a giocare in un solo paese, la Germania che è quindi qualificata di diritto. Per ora quindi archiviata l'idea della competizione itinerante.

L'Italia il 9 ottobre conoscerà le avversarie di un appuntamento da non fallire per almeno due motivi. Mancini deve riscattare l'esclusione dai Mondiali e poi in terra tedesca, in caso di qualificazione, si arriverà da campioni in carica, quindi con l'obbligo di provare ad arrivare fino in fondo.