Anche Salah giocherà in Arabia Saudita

Nuovo colpo da novanta del campionato dell'Arabia Saudita, anche Mohamed Salah è pronto a lasciare l'Europa per andare a giocare nell'Al Ittihad che ha iniziato la sessione estiva del calciomercato arrivando a Benzema e adesso è pronto a chiudere con un altro degli attaccanti più forti del pianeta. L'egiziano dopo aver sbattuto la porta in faccia agli arabi a inizia agosto, adesso si è convinto e già nei prossimi giorni partirebbe per effettuare le visite mediche e poi firmare il ricchissimo contratto. Le cifre dello stipendio non sono ancora state rese note, mentre ai reds dovrebbero arrivare cento milioni di euro.

Salah giocherà in Arabia Saudita

La scelta dell'attaccante seconda quanto filtra da fonti britanniche non è per niente piaciuta a Klopp che adesso deve trovare un sostituto all'altezza di un campione che ha fatto la fortuna della squadra per molti anni. Il tecnico tedesco avrebbe comunque già trovato l'alternativa e sarebbe pronto a sborsare i 30 e più milioni di euro che chiede il Psv per Bakayoko. Il 20enne belga è talento purissimo che ha qualità perfette per il 4-3-3 e nel preliminare di Champions di martedì ha messo a referto 2 assist con i Rangers.

Grazie al contributo arabo per Salah i reds balzerebbero in testa ad una corsa in cui prova a rimanere anche il Napoli che aveva inserito Bakayoko nella lista dei possibili sostituti di Lozano. Con questa pista che si complica De Luarentiis potrebbe virare con decisione su Lindstrom dell'Eintracht Francoforte.