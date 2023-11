Salah e De Bruyne in Arabia: cosa c’è di vero (e cosa no)

Non finisce qui. Era in sostanza il messaggio lanciato di club della Saudi League al termine di un sontuoso mercato estivo, che ha innalzato notevolmente il livello tecnico di un campionato nel quale sono sbarcati tanti campioni, da Cristiano Ronaldo in giù. Ma nella lista della spesa dei club erano finiti praticamente tutti i più importanti calciatori militanti nelle principali squadre del vecchio continente, a partire da Messi per proseguire con Kylian Mbappé: né più né meno una specie di appello con l’elenco dei candidati al Pallone d’Oro a rappresentare la priorità nelle trattative da intavolare per irrobustire il valore dei vari organici. Ed in quella lista figurano, da tempo, anche Mohamed Salah e Kevin De Bruyne. Il primo, stella del Liverpool e capitano della nazionale egiziano, il secondo faro del City campione d’Europa in carica con cui ha collezionato oltre 350 gettoni in otto anni di permanenza sulla sponda biancoceleste di Manchester.

Kevin De Bruyne-Al Nassr: l’operazione

L’intenzione del club è quella di affiancare a CR7 colui che è considerato da molti il miglior passatore al mondo. La corte per il fuoriclasse belga in estate è stata respinta con decisione, ma è chiaro che l’orizzonte al momento presenta sfumature leggermente diverse. De Bruyne andrà in scadenza a giugno 2025, ed a quanto sembra ora come ora non sembra sia stato programmato un incontro per discutere di un eventuale prolungamento dell’accordo. A questo si vanno ad aggiungere anche le variabili costituite dalla carta di identità (KDB ha compiuto lo scorso giugno 32 anni) e dall’essere soggetto a problematiche fisiche che in diverse circostanze lo hanno costretto a fermarsi. Come peraltro accaduto all’inizio di questa stagione, con l’operazione alla gamba destra che lo terrà ai box probabilmente fino alla fine del 2023. Alcuni media di oltremanica parlano già di un nuovo contatto tra l’Al-Nassr e l’entourage di De Bruyne, e di un City disposto a trattare sulla base di un cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. E ci sarà poi l’ingaggio del giocatore, che è già al nono posto nella graduatoria dei calciatori più pagati al Mondo, e che in caso di fumata bianca andrebbe – secondo i rumors – a scalare più di una posizione nella speciale classifica.

Mohamed Salah-Al Ittih?d: l’operazione

Sarebbe dovuto essere il botto conclusivo del pirotecnico mercato saudita nella finestra di trattative estiva, la cui miccia però è stata bagnata dalla precisa volontà del Liverpool di non privarsi del suo fuoriclasse. Un tentativo che aveva come offerta, da parte dell’Al-Ittih?d, una cifra nell’ordine dei 170 milioni di euro, respinta dal Liverpool anche perché arrivata fuori tempo massimo. Ma da parte del club di Gedda l’assalto al capitano della nazionale egiziano è solo rinviato, al punto da pianificare un ulteriore rilancio – secondo le indiscrezioni riportate da FootballInsider.com – fino alla cifra monstre di 250 milioni. E sebbene i “Reds” abbiano già individuato il possibile erede di Salah, puntando il mirino sull’esterno tedesco Leroy Sané, attualmente in forza al Bayern Monaco, per il quale la società britannica sarebbe disposta ad investire una parte della cospicua somma ricavata dalla cessione della sua stella, la sensazione è che anche la finestra di mercato invernale non regalerà “ribaltoni”. Salah, che a luglio 2022 ha sottoscritto un prolungamento del contratto fino al 2025, concluderà la stagione in corso con il Liverpool. Ed il suo matrimonio con la Saudi League verrà con ogni probabilità celebrato la prossima estate, a dodici mesi dalla naturale scadenza del contratto.