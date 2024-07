Il giorno della prima amichevole: è una Salernitana ancora sperimentale

Nel ritiro di Rivisondoli, i granata di Martusciello affrontano i dilettanti del Delfino Curi Pescara. A meno di un mese dal debutto in gare ufficiali, in programma il 12 agosto allo stadio Arechi in coppa Italia contro lo Spezia, cominciano le prove di 4-2-3-1