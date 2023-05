Salernitana-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Arechi farà da cornice alla sfida di sabato alle 15 tra Salernitana e Atalanta. I padroni di casa sono a un passo dalla salvezza, bastano pochi punti per festeggiare l'aritmetica e Paulo Sousa vorrebbe conquistarli già contro la Dea che invece insegue un posto in Champions League. I piani di Gasperini si sono complicati dopo il ko con la Juventus, ma i bergamaschi sono a meno cinque dall'Inter e quindi possono provare ancora la rimonta.

Salernitana-Atalanta: le scelte di Paulo Sousa

Buone notizie per i campani che dovrebbero recuperare Candreva, Crnigoj e Gyomber anche se solo l'ex Samp partirà dall'inizio con Kastanos alle spalle dello scatenato Dia, centravanti già nel mirino di molto club tra Serie A e Premier League. In difesa Daniliuc con Lovato e Pirola, sugli esterni spazio a Bradaric e Mazzocchi.

Salernitana-Atalanta: le scelte di Gasperini

Nella Dea non ci sarà Palomino, per lui stagione finita, e anche Boga non dovrebbe farcela. Gasperini potrà di nuovo contare su Hojlund e Lookman, ma i recenti infortuni hanno lasciato qualche strascico e così partiranno entrambi dalla panchina. In attacco i titolari saranno quindi Zapata con Koopmeiners e Pasalic alle sue spalle, a destra si rivede Soppy con Zappacosta dall'altra parte del campo. La difesa sarà formata da Scalvini, Djimsiti e Toloi.

Salernitana-Atalanta: probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

Salernitana-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida di sabato sarà trasmessa solamente da DAZN in streaming attraverso la App e il sito ufficiale. La telecronaca della partita sarà di Alberto Santi mentre il commento tecnico è stato affidato a Massimo Gobbi.