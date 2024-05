Salernitana-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

Tre punti per agganciare il quinto posto, con una gara ancora da recuperare, e continuare a cullare tre sogni per in questo finale di stagione. L'Atalanta, che giovedì si giocherà la possibilità di accedere alla finale di Europa League e tra una settimana sfiderà la Juve nella finale di Coppa Italia, affronta la Salernitana già retrocessa per continuare la magia. Per i campani invece è l'ennesima tappa di una stagione da incubo con una crisi infinita che l'ha portata a conquistare solo 15 punti in campionato.

Salernitana-Atalanta, le scelte di Colantuono

Problemi di formazione per Colantuono che perde, tra gli altri, Boateng, Maggiore e Gyomber. Pronta la difesa a tre davanti a Costil, con Manolas, Pirola e Fazio. In mediana Basic con Coulibaly, cambio anche in attacco dove Vignato e Tahcouna giocheranno a sostegno di Ikwuemesi.

Salernitana-Atalanta, le scelte di Gasperini

E' tempo di turnover per Gasperini che non potrà contare su Kolasinac e Toloi in difesa, oltre che su Holm a destra. Nella retroguardia spazio a Bonfanti, sugli esterni giocano Bakker e Hateboer, in attacco è rivoluzione con El Bilal Tourè davanti a Miranchuk e Lookman, in panchina e pronti a entrare in caso di bisogno Scamacca, De Ketelaere e Koopmeiners.

Salernitana-Atalanta, le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1) Costil; Manolas, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, Touré, Lookman.

Salernitana-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida dell'Arechi sarà trasmessa solamente da Dazn su sito e ap ufficiali disponibile su tutti i dispositivi abilitati, per chi ha anche l'abbonamento a Sky sarà possibile vedere la partita sul canale 214 Zona DAZN.