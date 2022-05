Salernitana - Cagliari 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

Finisce 1-1 lo scontro salvezza Salernitana-Cagliari: alla vigilia poteva essere un pareggio anche ipotizzabile nell'ottica del doppio risultato ma l'aggancio isolano in larghissimo recupera è una doccia freddissima. Adesso è un gioco di nervi, all'ultimo duello: la Salernitana sarà di scena ad Empoli e il Cagliari riceverà la visita dell'Inter. Si deciderà tutto all'ultimo tuffo salvezza.

La cronaca

La Salernitana rompe il ghiaccio al 3': conclusione alta di Coulibaly dal limite, dopo la respinta della difesa isolana, da calcio d'angolo. Brividi al 9': Radovanovic sceglie il rinvio di testa anziché il ragionamento e il palleggio. Il Cagliari, che parte acceso e aggressivo, recupera subito il pallone e fornisce palla gol a Pavoletti. Sepe in uscita lo anticipa di un soffio. Ancora Pavoletti, al 14', su calcio d'angolo battuto da Lykogiannis, anticipa il diretto marcatore e colpi di testa, fuori di un soffio. Reagisce la Salernitana. Storia del 23': Verdi-Fazio-Verdi, chiusura di triangolo, diagonale fuori. Occorrono episodi propizi, sulle palle inattive i granata sono sempre pericolosi: al 32', su corner di Bohinen, Djuric stacca di testa ma non riesce a schiacciare con forza. Blocca Cragno.

La ripresa

Subito Salernitana: cross di Verdi con il contagiri e Djuric di testa non ci arriva di un soffio (1'). Il cuore c'è ma molto spesso manca la lucidità. Accade al 7', quando Radovanovic cincischia in area, e poi al 10', quando Ederson perde un pallone sanguinoso e Bohinen è costretto a spendere fallo su Deiola. Cartellino giallo dell'arbitro Di Bello e Salernitana senza il regista (era diffidato) ad Empoli. La partita vive lunghi momenti di stasi e di studio, conseguenza della tensione e della paura. Così tocca agli allenatori ravvivare e mischiare le carte. Agostini su sponda isolana sfila Rog e impiega Marin. Nicola risponde sostituendo Bohinen ammonito. Al suo posto Kastanos. Che ha da farsi "perdonare" l'errore commesso allo stadio Olimpico contro la Roma. E così il cipriota Grigoris al 20' inventa il gioco di gambe che gli permette di liberarsi di Lykogiannis e di presentarsi a tu per tu con Lovato che lo atterra. E' calcio di rigore e lo trasforma al 23' Verdi, spiazzando Cragno. La Salernitana va ad esultare ma si ritrova su un ring.

Decine di persone partecipano ad un parapiglia. Nasce casualmente. Verdi nell'esultanza sceglie la scivolata e incrocia un giocatore del Cagliari che sta rientrando dal riscaldamento. L'isolano gli rifila la spallata e si scatena la zuffa. Ne fanno le spese Radunovic per il Cagliari e Ribéry per la Salernitana, entrambi espulsi dalla panchina. Al 9' di recupero Coulibaly perde Altare nel duello aereo e gela i granata. Finisce 1-1.

Il tabellino

RETI: 67’ Verdi, 98’ Altare

AMMONITI: 54’ Bohinen, 63’ Pavoletti, 67’ Cragno, 87’ Radovanovic

ESPULSI: 68’ Ribery (Dalla panchina)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen (60’ Kastanos), L.Coulibaly, Ruggeri (80’ Zortea); Verdi (84’ Perotti), Djuric (80’ Bonazzoli). A disposizione: Russo, Belec, Fiorillo, Dragusin, Gagliolo, Capezzi, Di Tacchio, Obi, Mikael.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (79’ Baselli), Lovato, Altare; Bellanova, Deiola (69’ Pereiro), Grassi, Rog (58’ Marin), Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti (69’ Keita Baldè). A disposizione: Aresti, Carboni, Dalbert, Goldaniga, Radunovic, Strootman, Walukiewicz, Zappa.

Salernitana - Cagliari 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Salernitana - Cagliari 1-1 giocata domenica 8 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport