Salernitana-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Brividi salvezza in un “Arechi” sold-out. Un vero e proprio spareggio quello che attende Salernitana e Cagliari, nella terzultima giornata di Serie A la quale ha già fatto registrare, nella lotta per la permanenza nella massima serie, la vittoria del Genoa sulla Juventus. Risultato che ha ulteriormente gettato una manciata di pepe – e di tensione – sul match in terra campana, aumentandone in maniera esponenziale l’importanza. I granata, tredici punti nelle ultime cinque uscite, con il quinto sigillo in appena ventidue giorni potrebbero ridurre sensibilmente le speranza di salvezza della formazione sarda, che da inizio marzo ha vinto appena una partita – nel turno pasquale contro il Sassuolo – perdendone ben sette. Un solo punto il divario tra i rossoblu terzultimi ed in padroni di casa (per ora al sicuro con tre squadre alle loro spalle), che non battono il Cagliari da quasi vent’anni: l’ultimo successo risale a gennaio 2004, in serie B.

Salernitana- Cagliari , le scelte di Nicola

L’undici di partenza scelto dal tecnico della formazione campana non dovrebbe prevedere grossi cambiamenti rispetto a quello visto nel recupero contro il Venezia. I dubbi sono perlopiù legati ad acciacchi e stanchezza: ecco allora Belec in preallarme tra i pali (dopo aver sostituito in corsa Sepe, che contro i lagunari è uscito per una pallonata all’occhio), e Gagliolo a completare la retroguardia con Gyomber e Fazio, qualora Radovanovic – rientrato giovedì – non avesse altri 90’ nelle gambe. Nella linea mediana unico dubbio sul versante sinistro, col ballottaggio Zortea-Ruggeri: a destra si posizionerà Mazzocchi, in mezzo spazio a Ederson, Bohinen e Lassana Coulibaly con Kastanos a dare man forte nel prosieguo della gara. Davanti, duello Verdi-Bonazzoli per affiancare Djuric nel tandem offensivo, con Perotti ed il ristabilito Ribery spendibili in corso d’opera per incrementare esperienza e qualità.

Salernitana- Cagliari , le scelte di Agostini

Battesimo di fuoco per il neo-tecnico dei rossoblu, che ha sostituito Mazzarri sulla panchina isolana. Ripartire dallo schieramento sin qui utilizzato significherebbe optare per una difesa a tre davanti a Cragno, con Lovato, Ceppitelli ed uno tra Altare e Goldaniga. Il probabile fastidio al quadricipite accusato da Nandez porterà allora ad una mediana con Bellanova e Dalbert sui binari laterali ed in mezzo Marin, Grassi e Rog (in vantaggio su Deiola). Come partner di João Pedro sul fronte offensivo, in pole position Pavoletti su Keita e Pereiro. Variante con la retroguardia a quattro: Bellanova e uno tra Dalbert e Lykogiannis (con l’alternativa Carboni) a scalare dietro, sacrificato un difensore centrale per fare spazio ad un centrocampista in più e Marin avanzato tra le linee.

Salernitana-Cagliari, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe, Gyomber, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea, Verdi, Djuric. All. Nicola

Cagliari (3-5-2): Cragno, Ceppitelli, Lovato, Altare, Bellanova, Rog, Marin, Grassi, Dalbert, Pavoletti, João Pedro. All. Agostini

Salernitana-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.