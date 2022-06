Salernitana, avanti con Sabatini-Nicola e la conferma dello "zoccolo duro"

Sono stati i due fautori del miracoloso recupero della Salernitana, arrivata a tagliare il traguardo salvezza dopo un inizio di torneo horror (tredici sconfitte in diciotto partite) e le costanti incertezze sul futuro della società, passata di mano alla fine del 2021. La formazione granata ripartirà così dalla coppia che ha cambiato volto alla stagione: Walter Sabatini nel ruolo di stratega del mercato, parte già recitata nella finestra invernale di trattative che ha portato ad un’autentica rivoluzione della rosa, e Davide Nicola in qualità di guida tecnica, per cui arriverà un contratto biennale.

Normale che la rimonta effettuata questa primavera debba essere ricordata con piacere, non diventare una consuetudine. Per questo motivo, dopo aver incastonato i tasselli relativi a d.s. e timoniere, la società proverà a giocare d’anticipo cercando di attrezzarsi per avere margini di sicurezza più ampi nell’opera di consolidamento in serie A. Perché se da una parte c’è l’ambiziosa progettualità presentata dal presidente Iervolino (volta a far crescere il club con lo sguardo rivolto verso il futuro), dall’altra c’è la necessità di farlo in maniera progressiva, puntando in primis a non venire risucchiati nella bagarre che si svilupperà nei bassifondi della classifica. E c’è, soprattutto, l’entusiasmo del popolo granata, ma non solo: oltre alla massiccia presenza dei tifosi tanto all’Arechi quanto in trasferta, la Salernitana è finita in Italia al primo posto per aumento di followers nelle piattaforme social, segnale del crescente interesse rivolto dal popolo del web in generale nei confronti della società.

Sabatini ha già lasciato intendere che non ci sarà spazio per una...rivoluzione come accaduto nel mercato invernale (quando furono piazzati più di dieci nuovi innesti nel breve volgere di pochi giorni) ma che si ripartirà da uno zoccolo duro di quattrodici-quindici elementi a cui verranno affiancate le “new entry” che puntelleranno l’organico. Il lavoro sarà anche in uscita, con le cessioni dei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico di Nicola ma comunque legati da vincoli contrattuali. Tra le priorità, rinforzare la difesa – che avrà come punto fermo Fazio e probabilmente anche Radovanovic e Gyomber - con i nomi più caldi rappresentati da Izzo (poco impiegato a Torino) e dai cagliaritani Ceppitelli e Lykogiannis. Perni del centrocampo saranno Ederson e Bohinen, sebbene sul primo ci sia il monitoraggio costante di alcuni club, mentre in attacco si sta lavorando sul rinnovo di Djuric, su cui c’è però l’interessamento della Fiorentina che avrebbe proposto un biennale. Non mancano le alternative: da Verdi, a Petagna, fino a Sansone in uscita dal Bologna.