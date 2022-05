Salernitana, adesso la salvezza è a portata di mano: il calendario dei granata

Ancora una vittoria. La Salernitana di Davida Nicola non si ferma più: nella giornata di ieri, nel recupero del 20esimo turno, è arrivata il successo contro il Venezia (2-1 il risultato finale), il quarto nelle ultime cinque gare, durante le quali i granata hanno raccolto la bellezza di tredici punti. E adesso, per la prima volta da inizio campionato, i campani sono fuori dalla zona retrocessione e quella che fino a poche settimane fa sembrava un'impresa impossibile, ora, è un obiettivo a portata di mano. Anche perché il calendario da qui alla fine, per la Salernitana, pare tutto tranne che impossibile.

Il calendario della Salernitana

La salvezza potrebbe venir blindata addirittura domenica prossima, quando i granata ospiteranno all'Arechi il Cagliari in uno scontro diretto da vivere tutto d'un fiato. In caso di vittoria gli uomini di Nicola caccerebbero a -4 i sardi, mettendo quasi al sicuro la propria posizione, considerato anche il proibitivo impegno contro l'Inter da cui saranno poi attesi i rossoblù. Ma anche in caso di mancato successo contro la formazione di Agostini la salvezza, per i campani, rimarrebbe ancora a portata di mano: la Salernitana, nelle ultime due giornate, affronterà infatti due squadre, Empoli e Udinese, che non hanno ormai più niente da chiedere al campionato e che potrebbero essere sopraffatte dalle maggiori motivazioni dei granata. Insomma, strano a dirlo se pensiamo alla situazione di un mese fa, ma la Salernitana, tra le ultime quattro della classifica, è adesso la formazione con maggiori chance di salvarsi.

Questo, nel dettaglio, il calendario della Salernitana da qui al termine del torneo: