Salernitana, cessione lontana e Serie A a forte rischio

Il tempo stringe, la Salernitana deve essere ceduta entro il 31 dicembre altrimenti non potrà continuare a giocare in Serie A in questa stagione. Il termine è stato fissato dalla Federcalcio in estate quando Lotito e Mezzaroma avevano dovuto passare la mano ai trust a cui è stato affidato il compito di cercare gli acquirenti giusti per la squadra.

La missione è partita fin da agosto, alcuni soggetti si sono detti interessati, ma la svolta non è ancora arrivata. Anzi, oggi è stata una giornata negativa perché dalla valutazione delle offerte nessuna è stata ritenuta giuridicamente rispondente all’atto del trust.

A mancare per la cessione della Salernitana sarebbero le garanzie a copertura dell’acquisto. La corsa non è ancora finita, i due trustee sono alla ricerca delle informazioni utili per chiudere l'affare con uno dei soggetti interessati, ma ora il tempo stringe e i vertici della Federcalcio sono decisamente preoccupati.

Salernitana esclusa dalla Serie A, cosa succede al campionato?

La possibilità che la Salernitana venga esclusa dal girone di ritorno della Serie A è sempre più concreta. Sarebbe un altro colpo basso per il calcio italiano che rischia di essere travolto anche dall’inchiesta sulle plusvalenze. Nel caso in cui la neopromossa venisse esclusa tutti i punti delle partite giocate verrebbero azzerati.

La situazione è complicata, la speranza in questo momento è che venga trovato un soggetto affidabile per la cessione che possa dare le garanzie giuste per l’acquisto o almeno che possa fornire una caparra entro il 31 dicembre per poter avere una proroga di 45 giorni per concludere l’iter.