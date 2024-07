"Tempo scaduto e pazienza finita": gli ultras granata sfileranno in corteo

Il closing lo hanno fatto gli ultras della curva Sud Siberiano. Hanno lasciato la strada del laborioso silenzio e hanno alzato i decibel della loro delusione. C'è un appuntamento per tutti i supporter granata: giovedì 4 luglio, alle ore 18, i tifosi della Salernitana sfileranno in corteo per dire "basta". Attraverso un comunicato congiunto, le sigle ultras hanno motivato la propria decisione...