Salernitana, arriva Davide Nicola: l'uomo delle salvezze impossibili

La Salernitana cambia ancora. L’ultima in classifica per la terza volta in stagione prova a dare la svolta con la sostituzione del proprio allenatore. A ottobre Castori aveva lasciato il posto a Colantuono che ieri è stato esonerato dopo l’1-1 con il Genoa. E’durata solo cinque mesi l’avventura del mister che non è riuscito a rialzare la squadra già impantanata nei bassifondi della classifica al suo arrivo.

Salernitana, Davide Nicola nuovo allenatore

Dopo aver annunciato l’esonero, Sabatini ha subito iniziato la caccia alla nuova guida tecnica. Due sono stati i nomi sondati con insistenza: il primo è stato Andrea Pirlo. L’ex tecnico della Juve ha avuto dei contatti con i campani, poi però proprio il club di Iervolino ha abbandonato la pista. L’idea poteva essere buona, ma non per una situazione del genere, l’ex campione del mondo nelle idee della Salernitana è più un profilo da progetto a lunga gittata e non da risultati immediati.

Insomma non era lui l'uomo giusto per la squadra che deve recuperare otto punti al Venezia da qui a fine campionato. Serve un’impresa e così è stato scelto chi ha già compiuto in passato alcuni miracoli sportivi. Sarà infatti Davide Nicola il nuovo allenatore della Salernitana chiamato a nuova impresa dopo l’ultima con il Genoa, preso con un piede in Serie B e salvato nel finale di stagione, e quella ancora più clamorosa con il Crotone.

Tra il 2016 e il 2017 Nicola è alla guida dei calabresi, chiude l’andata con nove punti, sembra spacciato, poi però tra maggio e aprile totalizza ben 20 punti e raggiunge una salvezza che sembrava impossibile. I festeggiamenti sono un lungo giro d’Italia in bicicletta che dalla Calabria lo riporta a Vigone, in provincia di Torino dove vive, 1300 chilometri in nove giorni. A Crotone però non lo dimenticano, anzi il 31 maggio gli conferiscono la cittadinanza onoraria. Salerno si prepara all'arrivo dell'uomo delle salvezza impossibili, sperando che non sia troppo tardi anche per lui.