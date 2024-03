Salernitana-Dia, è caos totale

Nessuno spiraglio di pace, anzi, tra Dia e la Salernitana la frattura è sempre più ampia. L'attaccante l'anno scorso è stato il trascinatore dei campani con 16 gol e la salvezza, ma in questa non è riuscito a ripetersi, anzi. Il giocatore in estate avrebbe voluto essere ceduto ad un grande club, l'offerta giusta però non è mai arrivata e così Dia è rimasto facendo però le bizze.

La Salernitana, Dia e i 20 milioni di indennizzo

A settembre la società lo aveva multato e anche escluso dalla gara con il Lecce perché reo di aver simulato problemi fisici pur di non allenarsi con la squadra. Il tempo è passato, Dia è tornato in squadra anche se è stato pochissime volte decisivo. L'ultima condotta che proprio non è andata già a Iervolino è stato il rifiuto di entrare in campo nel fnale della delicatda sfida con l'Udinese, dopo quel gesto il giocatore è stato messo fuori rosa e anche adesso non è in ritiro con la squadra.

La situazione però non è ancora conclusa, la Salernitana infatti ha presentato istanza all'arbitrato contro il calciatore chiedendo un indennizzo di 20 milioni al giocatore ed la decurtazione del 50 dello stipendio da qui a fine stagione. Essersi rifiutato di scendere in campo rappresenterebbe un grave inadempimento contrattuale ed è per questo che i campani vorrebbero un indennizzo che dovrebbe tenere conto anche della svalutazione del cartellino, pagato 20 milioni la scorsa estate dal Villarreal, e ora, dopo una stagione così, decisamente deprezzato.