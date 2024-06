Salernitana contro Dia: è stata fissata la data del nuovo arbitrato

Faccia a faccia il 19 giugno, nel giorno del compleanno della Salernitana. Il club granata e Dia si ritroveranno davanti al Collegio Arbitrale per il secondo arbitrato in pochi mesi. Il calciatore ha fatto ricorso dopo la multa che gli ha notificato la Salernitana e che lo punisce con la sottrazione del 15% in busta paga per aver rilasciato una intervista non autorizzata al quotidiano francese...