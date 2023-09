Salernitana-Dia, ora il senegalese è un caso: la situazione e gli aggiornamenti

Da protagonista della corsa salvezza conclusasi positivamente a caso che rischia, ora, di diventare spinoso. La vicenda che vede come attore principale Boulaye Dia comincia ad assumere contorni scomodi, per una Salernitana che ha puntato forte sul ventisettenne attaccante i cui gol hanno permesso ai granata di conquistare la permanenza nella massima serie. Partito per rispondere alla convocazione della sua nazionale di appartenenza, il senegalese non è pero sceso in campo né contro il Ruanda, gara valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, tantomeno nell’amichevole che Les Lions hanno disputato contro l’Algeria. A fermare Dia, un problema al bicipite femorale che lo staff medico campano avrebbe dovuto valutare al rientro in Italia del giocatore. Il quale, però, dopo una tappa in Francia dove risiede la sua famiglia e peraltro programmata in accordo col club, ha comunicato di non essere in grado di raggiungere Salerno per motivi di carattere personale.

Lo strappo di Lecce

Le problematiche nel rapporto tra Dia e la Salernitana erano già emerse nelle ore antecedenti alla sfida di campionato contro il Lecce, ultima giornata prima della sosta per le nazionali. L’attaccante era stato regolarmente impiegato sia nel match d’esordio in Serie A all’Olimpico contro la Roma (subentrato nell’ultima mezz’ora) che da titolare nella partita successiva in casa contro l’Udinese, nella quale aveva realizzato la rete dell’1-1, confronti andati in scena a fine agosto prima della fine del mercato. Quindi, l’esclusione per la trasferta di Lecce, decisa dalla società a causa di atteggiamenti e comportamenti che non hanno dato l’impressione di essere adeguati all’importanza di una sfida che, con ogni probabilità, avrebbe rivestito un’importanza notevole nel cammino verso la salvezza. E con la rimozione dalla lista dei convocati per l’impegno in Salento, è arrivata anche una multa sotto forma di decurtazione di una parte dello stipendio mensile. Ora, il mancato rientro alla base dopo la partenza alla volta del ritiro del Senegal, che ha reso i rapporti tra le parti ulteriormente tesi.

L’incognita mercato

In società permane la volontà di trovare una soluzione, battendo la via della diplomazia in considerazione anche dell’importanza di una pedina capace di garantire, la passata stagione, un bottino di 16 reti e 6 assist, senza contare l’investimento economico fatto (12 milioni) effettuato per riscattare Dia dal Villareal, dal quale era arrivato dodici mesi con la formula del prestito. Ma resta anche il dubbio che la presa di posizione di Dia sia legata alla delusione per un trasferimento mancato proprio nelle ultime ore di mercato. L’attaccante senegalese era stato al centro di diverse trattative, correlate anche alla clausola presente nel suo contratto che gli avrebbe permesso di liberarsi entro il 20 luglio alla cifra prestabilita di 25 milioni di euro.

Tramontata poi l’ipotesi di un passaggio ad un’altra squadra in Serie A (Fiorentina e Milan tra le pretendenti), nei giorni precedenti alla chiusura si era materializzata la possibilità di un suo approdo al Wolverhampton, il quale però avrebbe proposto una formula poco gradita alla Salernitana, che preferirebbe una cessione definitiva più che un prestito con riscatto. Permane pertanto la fase di stallo, con la predisposizione da parte dei campani a ricucire lo strappo per non privarsi dell’apporto di un giocatore importante nell’economia della squadra. Perlomeno fino a gennaio, quando con la riapertura del mercato, il nome di Dia potrebbe nuovamente essere associato ad altre squadre.