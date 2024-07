Dia-Salernitana, c'è ancora un rinvio: slitta l'udienza al Collegio Arbitrale

C'è stato un nuovo rinvio per l'udienza Salernitana-Dia. Era in programma al Collegio Arbitrale il 12 luglio ma è stata rinviata di 10 giorni. Il presidente del Collegio Arbitrale, Proto, l'ha spostata al 22. Dia aveva fatto ricorso contro la multa che la Salernitana gli aveva notificato (30mila euro) per l'intervista non autorizzata a L'Equipe. Resta aperto anche il contenzioso per il maxi...