Salernitana, esonerato Colantuono

Due vittorie, tre pareggi e undici sconfitte: con questo bilancio, da ottobre ad oggi, si chiude l'avventura di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana.

La società ha deciso di voltare pagina: esonerato il tecnico, arrivato lo scorso autunno al posto di Fabrizio Castori.

Il presidente Iervolino e il nuovo ds Sabatini, dopo la rivoluzione sul mercato di gennaio, vuole dare un ulteriore scossone alla squadra per giocarsi fino in fondo le chance residue di salvezza in serie A.

Dopo i primi contatti con Andrea Pirlo, al quale sarebbe stato proposto un quadriennale, ora la società campana starebbe virando su Davide Nicola, artefice qualche anno fa di una grande rimonta e una storica salvezza nel 2016/2017 sulla panchina del Crotone.

A Salerno troverebbe una squadra ultima con 12 punti ottenuti in 24 giornate, a nove punti dalla salvezza (ma con una partita in meno).