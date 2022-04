Salernitana-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Salernitana confida nella carica dei 22mila (record di presenze stagionale e curva sold out) per continuare nella rincorsa verso una salvezza inimmaginabile qualche settimana fa ed ora possibile, dopo il doppio blitz di Genova ed Udine nel breve volgere di quattro giorni. Ai granata servono i tre punti (la zona salvezza è distante sei lunghezze), sebbene il bottino pieno all’Arechi non si veda addirittura dal 2 ottobre scorso (1-0 al Genoa), unica affermazione interna in campionato e record negativo al pari del Genoa. Di fronte ai campani, una Fiorentina in una situazione analoga: il quarto posto, oltremodo distante nei mesi invernali, ora appare un traguardo alla portata, anche in considerazione degli scontri diretti da affrontare e del recupero da disputare mercoledì contro l’Udinese al Comunale. I toscani, al netto dell’eliminazione dalla Coppa Italia (per effetto del 2-0 subito a Torino nella semifinale di ritorno), in campionato hanno centrato tre successi consecutivi e non registrano una striscia più lunga dall'aprile 2018 (sei sotto la guida di Stefano Pioli). Sotto la lente di ingrandimento, a Salerno, sarà la difesa: la Fiorentina non tiene infatti la porta inviolata da 12 trasferte di Serie A. L'ultima volta in cui la Viola ha registrato una serie più lunga fuori casa senza clean sheet nella competizione risale al periodo tra novembre 2009 e ottobre 2010 (16 in quell'occasione).

Salernitana-Fiorentina , le scelte di Nicola

Il tecnico dei campani dovrà fare a meno di Mamadou Coulibaly, Kechrida, Gagliolo e Obi, oltre a Radovanovic costretto allo stop da un risentimento muscolare al flessore sinistro, ma ritrova Mazzocchi e Djuric che hanno scontato la squalifica, ed inoltre Sepe che riprenderà il suo posto tra i pali. Probabile il ricorso alla difesa a tre con Dragusin, Fazio e Gyomber, mentre nella linea mediana in mezzo troveranno posto Lassana Coulibaly, Ederson e Bohinen (con l’alternativa Kastanos), a tutta fascia Mazzocchi sulla sinistra e Ranieri sulla destra (con la concorrenza di Zortea). Più dubbi nel tandem di attacco: Bonazzoli, Djuric, Verdi e l’ex Ribery lottano per due maglie. Probabile l’utilizzo a gara in corso di Perotti, ristabilitosi dai problemi al muscolo soleo.

Salernitana-Fiorentina , le scelte di Italiano

La formazione viola si presenta all’appuntamento incerottata: oltre a Castrovilli (operato per la lesione al crociato del ginocchio sinistro, stagione conclusa), è costretto a fermarsi anche Torreira a causa di un problema muscolare all’addome. Sussistono inoltre dubbi su Milenkovic, ai box per un virus gastrointestinale: in caso di forfait, sarà ancora Martinez Quarta a fare coppia con Igor al centro di una difesa che prevede anche Terracciano tra i pali, Biraghi a sinistra ed a destra un recuperato Odriozola sebbene resti vivo il ballottaggio con Venuti. A centrocampo si va verso la scelta obbligata di Amrabat, Duncan e Maleh, visto che Bonaventura (fermo dal 13 marzo) non sembra avere i 90’ nelle gambe, sebbene le noie al ginocchio costituiscano ormai acqua passata. Più tecnici i dubbi sul fronte offensivo: Piatek sgomita per scalzare Cabral al centro dell’attacco, sui lati probabile conferma Nico Gonzalez e l’utilizzo di Sottil. Tra le opzioni, Ikoné retrocesso in mediana e Saponara come alternativa nel tridente.

Salernitana-Fiorentina , le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe, Gyomber, Fazio, Dragusin, Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri, Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Amrabat, Maleh, Nico Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano

Salernitana-Fiorentina , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Fiorentina sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.