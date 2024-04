Salernitana-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita

Il match dell’Arechi oppone due formazioni con il pensiero comprensibilmente rivolto altrove. I padroni di casa sono chiamati ad onorare fino alla fine un torneo che li vede ormai virtualmente retrocessi, in considerazione dei tredici punti di distacco dalla zona salvezza a sole sei gare dalla fine. Dalla parte opposta c’è una Fiorentina che sembra aver deciso di puntare sul Conference League e Coppa Italia per nobilitare la stagione, visto il notevole ritardo accumulato dalla zona Europa (undici punti dal quinto posto) frutto dei risultati opachi in Serie A dove i viola non vincono da fine febbraio. Campani e toscani sono anche in fondo alla graduatoria parziale che contempla il solo girone di ritorno: i granata hanno racimolato appena tre punti ed hanno inoltre stabilito la striscia più lunga di partite consecutive senza vittoria in Serie A (14 incontri, 11 dei quali persi), la formazione di Italiano ne ha totalizzati undici facendo meglio solo di Sassuolo e Frosinone, oltre che della Salernitana stessa. Ed all’Arechi la Fiorentina proverà anche a interrompere il digiuno di vittorie in trasferta: l’ultima risale addirittura al 22 dicembre 2023.

Salernitana-Fiorentina, le scelte di Colantuono

Colantuono fa la conta dei disponibili in considerazione degli infortuni che hanno fermato Manolas, Boateng e Gyomber i quali si vanno ad aggiungere agli indisponibili Kastanos e Maggiore, più Lassana Coulibaly appiedato dal giudice sportivo. Davanti a Costil, in leggero vantaggio sul recuperato Ochoa, si dovrebbe allora disporre una linea a quattro con Pierozzi e Bradaric esterni ed al centro Fazio e Pirola. Nel cuore della mediana probabile il ricorso a Martegani e Legowski, con Gomis come alternativa, mentre in qualità di esterni alti agiranno Zanoli (insidiato da Vignato) e Tchaouna. Dubbi in avanti sulla punta che verrà supportata da Candreva schierato da trequartista: Ikwuemesi in ballottaggio con Simy e Weissman per partire dal primo minuto. Possibile a gara in corso l’inserimento di Basic, che sembra aver smaltito alcuni fastidi muscolari e potrebbe dare man forte al centrocampo.

Salernitana-Fiorentina, le scelte di Italiano

La scelta di privilegiare gli impegni di coppa rivoluziona l’elenco dei convocati in casa viola, con la rinuncia non solo agli acciaccati Belotti e Bonaventura ma anche a Beltran e Nico Gonzalez. La contemporanea assenza di Nzola lancerà dal primo minuto Kouame al centro dell’attacco, con Sottil e Ikoné ai lati e Barak al centro della trequarti. Diga mediana con Maxime Lopez e Duncan favorito su Mandragora, in difesa possibile turno di riposo per Biraghi (avvicendato sulla sinistra da Parisi) e per Milenkovic, con la coppia centrale formata da Ranieri e Quarta, mentre a destra chance per Faraoni in ballottaggio con Kayode. Non è da escludere anche una novità tra i pali, con Christensen titolare per far rifiatare il pluriutilizzato Terracciano.

Salernitana-Fiorentina, le probabili formazioni

Salernitana (4-4-1-1): Costil, Pierozzi, Fazio, Pirola, Bradaric, Tchaouna, Legowski, Martegani, Zanoli, Candreva, Ikwuemesi. All. Colantuono

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi, Maxime Lopez, Duncan, Sottil, Barak, Ikoné, Koaume. All. Italiano

Salernitana-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Fiorentina, in programma domenica 21 aprile alle ore 18 allo stadio “Arechi” di Salerno, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.