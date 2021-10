Salernitana, come giocherà con Colantuono: la probabile formazione

Via Castori, al suo posto Colantuono. Questa la mossa della Salernitana per cercare di dare una svolta ad una stagione fin qui enormemente complicata, con i granata attualmente ultimi in classifica con appena quattro punti conquistati nelle prime otto giornate di Serie A. A spingere il club al cambio in panchina il ko in casa dello Spezia dello scorso sabato, con i campani che si sono arresi per 2-1 dopo essere passati inizialmente in vantaggio grazie alla rete di Simy. Per Colantuono, già a Salerno per un anno dal 2017 al 2018, debutto di fuoco il prossimo sabato nella sfida salvezza dell'Arechi contro l'Empoli.

Salernitana, come giocherà con Colantuono

Colantuono, nelle ultime stagioni, ha fatto spesso affidamento al 3-5-2, modulo che potrebbe riproporre anche in questa sua seconda esperienza in Campania. In porta sarà confermato Belec, mentre in difesa i prescelti per una maglia da titolare dovrebbero essere Gyomber, Strandberg e Gagliolo con Ranieri prima alternativa. In mezzo al campo Mamadou Coulibaly, Di Tacchio ed uno tra Kastanos ed Obi, con Kechrida e Ruggeri a presidiare le corsie esterne. In attacco certo del posto Ribery, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio accusato nelle ultime settimane, con l'altra maglia contesa da Simy, Djuric, Gondo e Bonazzoli. L'alternativa è il 3-4-1-2, con Ribery che, in questo caso, agirebbe da fantasista alle spalle del tandem d'attacco.

Salernitana, la probabile formazione di Colantuono

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ruggeri; Ribery, Simy (alternativa 3-4-1-2: Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Ruggeri; Ribery; Simy, Djuric).