Salernitana, come giocherà con Filippo Inzaghi: la probabile formazione

Adesso è ufficiale: Paulo Sousa non è più l'allenatore della Salernitana. Il tecnico è stato esonerato dopo il 3-0 subìto nell'ultima giornata contro il Monza, che ha certificato il pessimo avvio di stagione dei granata: i campani, nelle prime otto giornate di campionato, hanno infatti raccolto appena tre punti, senza mai trovare la vittoria. Al suo posto il club ha chiamato in panchina Filippo Inzaghi, reduce dall'avventura in serie B alla guida della Reggina. All'ex attaccante, quindi, spetterà il compito di cercare di guidare la squadra verso quella che, ad oggi, pare una non semplice salvezza.

Salernitana, come giocherà con Filippo Inzaghi

Filippo Inzaghi, nel corso della sua carriera, ha utilizzato diversi moduli, sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il tecnico sia intenzionato a plasmare la sua Salernitana con il 4-3-3, così da sfruttare al massimo le potenzialità offensive della sua squadra. Tra i pali non ci saranno stravolgimenti, con il messicano Ochoa confermato a proteggere i pali granata. In difesa la coppia centrale sarà formata da Pirola ed uno tra Gyomber e Daniliuc (Fazio, Lovato e Bronn le alternative) con Mazzocchi e Bradaric sulle corsie esterne. In mezzo al campo partono favoriti per un posto nella formazione iniziale Coulibaly, Kastanos e Maggiore, mentre l'attacco sarà guidato da Dia, tornato a disposizione, con Jovane Cabral e Candreva ai suoi lati. L'alternativa, invece, è la conferma del 3-5-2: in questo caso Candreva potrebbe scalare sulla linea mediana, mentre Mazzocchi e Bradaric agirebbero da quinti di centrocampo.

Salernitana, la probabile formazione con Filippo Inzaghi

Queste, nel dettaglio, le due possibili soluzioni del tecnico: