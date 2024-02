Salernitana, come giocherà con Liverani: la probabile formazione

La sconfitta interna per 1-3 contro l'Empoli è costata cara a Filippo Inzaghi. Il tecnico, infatti, è stato esonerato dalla Salernitana, che ha optato per il cambio di guida tecnica per tentare di dare una svolta ad una stagione fin qui quanto mai travagliata: i campani, dopo ventiquattro giornate di campionato, occupano infatti l'ultima posizione della classifica con appena 13 punti, a -6 dalla zona salvezza. Ed Inzaghi, subentrato a Paulo Sousa lo scorso 10 ottobre, non è certo riuscito a dare una scossa ai granata: appena 10 i punti raccolti da "Pippo" in sedici partite, frutto di due vittorie, quattro pareggi e ben dieci sconfitte. Ed il compito di dare una sterzata ad un'annata disastrosa, adesso, spetterà a Fabio Liverani, la cui ultima esperienza in panchina risale all'agosto-dicembre 2022, periodo nel quale allenò il Cagliari.

Salernitana, come giocherà con Liverani

Liverani, dal punto di vista tattico, dovrebbe apportare qualche cambiamento rispetto alla precedente gestione, abbandonando la difesa a tre per affidarsi ad un più propositivo 4-3-1-2. In porta, ovviamente, ci sarà ancora spazio per Ochoa, mentre la coppia centrale di difesa sarà formata da Boateng e Manolas, i due colpi del mercato invernale della Salernitana. Sulle corsie esterne i prescelti dovrebbero essere Zanoli e Bradaric, mentre in mezzo al campo in pole position sembrano esserci Coulibaly, Bohinen e Basic, anche se rimane forte la candidatura anche di Maggiore. Nel ruolo di trequartista potrebbe essere impiegato Candreva (altrimenti utilizzato come mezzala), chiamato a supportare il tandem offensivo formato da Dia ed uno tra Weissman, Simy e Ikwuemesi.

Salernitana, la probabile formazione con Liverani

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione della Salernitana con Liverani: