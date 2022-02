Salernitana, come giocherà con Nicola: la probabile formazione

Via Stefano Colantuono, dentro Davide Nicola. Questa la mossa operata in panchina dalla Salernitana per andare a caccia di una complicatissima salvezza. I granata occupano infatti al momento l'ultima posizione in classifica con i loro 13 punti, a -8 dalla quartultima posizione. Una situazione disperata, con gli ultimi due pareggi consecutivi contro Spezia e Genoa che sono costati il posto a Colantuono, il quale, a sua volta, era subentrato a Fabrizio Castori lo scorso 17 ottobre senza però riuscire a dare una svolta al rendimento dei campani. Svolta che adesso proverà a darla Nicola, alla ricerca di un nuovo miracolo dopo quello del 2017, quando riuscì a trascinare ad una clamorosa salvezza il Crotone.

Salernitana, come giocherà con Nicola

Nicola, nel corso della sua carriera, si è spesso affidato alla difesa a tre, sistema di gioco adottato più volte fin qui dalla Salernitana in stagione. Il modulo di partenza, quindi, potrebbe essere un pragmatico 3-5-2 o un più offensivo 3-4-2-1, soluzione, quest'ultima, da non scartare, visto che i granata, per andare alla ricerca della salvezza, dovranno cogliere numerose vittorie in questo finale di stagione.

Nel caso di 3-5-2 si potrebbe vedere una linea di centrocampo formata da Mazzocchi, Ederson, Radovanovic, Coulibaly e Ranieri, con in attacco il tandem composto da Verdi e Bonazzoli. In caso di 3-4-2-1, invece, il sacrificato potrebbe essere Coulibaly, che lascerebbe il posto ad uno tra Ribery e Perotti. Meno dubbi in difesa, dove i principali candidati ad un posto da titolare sono Gyomber, Fazio e Dragusin. In porta, infine, il titolare sarà Sepe, arrivato dal Parma durante la sessione invernale di mercato.

Salernitana, la probabile formazione di Nicola