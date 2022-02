Salernitana, come giocherà dopo il mercato: la probabile formazione

Una rivoluzione totale. La Salernitana, ultima in classifica con i suoi dieci punti, ha stravolto il proprio organico durante il mercato di gennaio per andare alla ricerca di una complicatissima salvezza. I granata, al momento, si trovano infatti distanti ben otto lunghezze dal quartultimo posto, occupato oggi dal Venezia, ma la nuova proprietà, guidata da Danilo Iervolino, non vuole ancora alzare bandiera bianca. E per questo motivo, nella finestra invernale dei trasferimenti, ha messo insieme ben undici movimenti in entrata, cercando di mettere a disposizione del tecnico Stefano Colantuono un organico che possa giocarsi le proprie carte fino alla fine.

Salernitana, come giocherà dopo il mercato

Difficile, oggi, ipotizzare moduli e uomini sui quali il tecnico farà affidamento in questo finale di stagione, ma già emergono quelle che sarebbero le prime idee. Colantuono potrebbe ripartire dal 4-3-2-1, con una formazione tipo completamente diversa da quella vista nella prima parte del torneo. Tra i pali ci sarà spazio per Sepe, prelevato in prestito dal Parma, mentre in difesa vanno verso un posto da titolare i nuovi Mazzocchi, Dragusin e Fazio, con il solo Ranieri superstite tra i "vecchi".

In mezzo al campo avanzano la propria candidatura Bohinen, Radovanovic ed Ederson, che andranno a contendersi il posto con Lassana Coulibaly e Kastanos. In attacco maglia da titolare per Mousset, con Perotti ed uno tra Ribery e Verdi ad agire alle sue spalle. L'alternativa è un più offensivo 4-2-3-1, con Perotti, Ribery e Verdi in campo contemporaneamente ed il sacrificio di un centrocampista.

Salernitana, la probabile formazione dopo il calciomercato

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Bohinen, Ederson; Perotti, Ribery; Mousset. (Alternativa 4-2-3-1: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Bohinen, Ederson; Verdi, Ribery, Perotti; Mousset).