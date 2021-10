Djuric rompe l'incantesimo: la Salernitana batte il Genoa 1-0

Prima vittoria in campionato per la squadra di Castori, decisivo il bomber della promozione. I rossoblu sfiorano il pari nel finale con Ghiglione

Il pallone della liberazione lo calcia Obi in curva Sud, al triplice fischio. Quello della vittoria, invece, lo incorna Djuric alle spalle di Sirigu, nel secondo tempo. Vince la Salernitana, vince la sfida salvezza contro il Genoa. La Bersagliera conquista il suo primo hurra in Serie A e si proietta a quota 4 in classifica, ora nel mischione.

La cronaca

Al 21' ci riprova Simy: debole anche stavolta, tra le braccia di Sirigu. La replica del Genoa al 23': tiro dalla destra di Sabelli, Belec respinge, perfeziona Gyomber. La Salernitana fa fatica su Kallon e un'altra folata genoana, stavolta da sinistra, rischia di costare a caro prezzo. Belec bravo nella circostanza a scegliere il tempo chiudendo lo specchio. Tra il 32' e il 33', due lampi della Bersagliera: tiro al volo di Gagliolo - di poco oltre il montante - e sponda intelligente di Gondo per Simy che non c'è. Ancora Salernitana al 34': c'è spazio per Kastanos, Sirigu ci mette i pugni ma Ribéry svirgola il possibile tap-in. Al 37', Castori è costretto a sostituire Lassana Coulibaly (problema muscolare), al suo posto c'è Di Tacchio. Brividi al 49': intercettato il filtrante di Di Tacchio, si invola il Genoa, Bianchi tenta il tiro a giro ma il pallone sibila a pochi centimetri dal palo sinistro.

Da Salerno Today: https://www.salernotoday.it/sport/calcio/salernitana-genoa-cronaca-partita-2-ottobre-2021.html

Salernitana – Genoa 1 – 0

Reti: 21′ st Djuric.

Salernitana: Belec, Coulibaly M. (1′ st Obi), Strandberg, Ribery, Gondo (16′ st Bonazzoli), Coulibaly L. (37′ pt Di Tacchio), Ranieri (36′ st Jaroszynski), Kastanos, Gyomber, Simy (16′ st Djuric), Gagliolo. All. Fabrizio Castori

A disposizione: Fiorillo, Veseli, Schiavone, Zortea, Kechrida, Bogdan, Vergani.

Genoa: Sirigu, Sabelli (12′ st Fares), Criscito (17′ st Ghiglione), Bani, Bianchi (12′ st Ekuban), Badelj, Cambiaso, Maksimovic, Rovella, Kallon, Toure (28′ st Pandev). All. Davide Ballardini

A disposizione: Semper, Marchetti, Melegoni, Behrami, Vasquez, Hernani, Laurens, Galdames.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Assistenti: Filippo Valeriani (sez. Ravenna) – Daniele Marchi (sez. Bologna).

IV Uomo: Luca Massimi (sez. Termoli).

Var: Massimiliano Irrati (sez. Pistoia).

Assistente Var: Luca Mondin (sez. Treviso).

Ammoniti: Gyomber, Ribery (S), Maksimovic, Cambiaso (G).

Angoli: 9 – 7

Recupero: 4′ pt, 5′ st.