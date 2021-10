Salernitana-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Salernitana fanalino di coda in serie A affronta il Genoa per cercare la prima vittoria del suo campionato. All’Arechi, oggi alle 15, Castori deve provare a rialzare una squadra che ha ottenuto solo un pareggio, 2-2 con il Verona, e cinque sconfitte dall'inizio della stagione. Il Genoa, alla seconda gara dopo l’acquisto della società da parte degli americani di 777 Partners, vuole conquistare il terzo risultato utile consecutivo, due i pareggi nelle ultime due gare contro Bologna e Verona. Si affrontano le due peggiore difese del campionato con 15 reti al passivo in sei giornate.

Le probabili formazioni di Salernitana-Genoa

Blindare la retroguardia è l’obiettivo di Castori che schiererà la sua Salernitana con il 4-3-1-2. La buona notizia è la presenza in campo dal primo minuto di Franck Ribery. Il francese si è allenato a parte tutta la settimana ma giocherà. Rebus in attacco dove Simy e Djuric sembrano in vantaggio su Gondo e Bonazzoli, ma non sono escluse soprese dell’ultimo minuto. Per il resto Gyomber scala a destra in difesa, mentre in mediana Di Tacchio sarà affiancato dai due Coulibaly.

Ballardini torna invece all’antico per continuare la sua corsa verso la salvezza. Niente più difesa a quattro, ma linea a tre davanti a Marchetti, senza Biraschi e Vanheusdenen out per infortunio, giocheranno Maksimovic, Criscito e Bani. Nei cinque di centrocampo Ghiglione sembra aver vinto il ballottaggio a destra con Baselli, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. Destro punto fermo in attacco, vicino a lui si candida il giovane Kallon. Di seguito lo schema con le probabili formazioni di Salernitana-Genoa:

Salernitana (4-3-1-2) Belec, Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribery; Simy, Djuric. All. Castori

Genoa (3-5-2) Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; Ghiglione, Rovella, Badelj, Touré, Cambiaso; Kallon, Destro. All. Ballardini.

Dove vedere Salernitana-Genoa in diretta streaming e in tv

La prima partita del sabato di Serie A sarà visibile solamentes su Dazn, piattaforma streaming che detiene i diritti di tutti le gare del massimo campionato italiano per i prossimi tre anni. Per godersi la gara ogni utente dovrà sottoscrivere l’abbonamento a servizio che è disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e anche console come Playstation e Xbox. La telecronaca della partita sarà affidata ad Alberto Santi con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.