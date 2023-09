Salernitana-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Tornare alla vittoria dopo l'inatteso passo falso con il Sassuolo. Questo l'imperativo per l'Inter, che sabato 30 settembre, alle 20.45, farà visita alla Salernitana nella gara valevole per la settima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i nerazzurri, al momento al comando della classifica a pari merito con il Milan, dovranno lasciarsi alle spalle le difficoltà viste contro i neroverdi in modo da presentarsi al meglio alla sfida di Champions contro il Benfica. Attenzione, però, ad una Salernitana affamata di punti: i granata sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e la posizione del tecnico Paulo Sousa si è fatta pericolosamente in bilico.

Salernitana-Inter, le scelte di Paulo Sousa

Paulo Sousa, per la gara contro l'Inter, deve fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Candreva: l'ex giocatore della Lazio è alle prese con un problema all'adduttore èd è fortemente in dubbio. Se non dovesse farcela, toccherà a Botheim agire sulla trequarti insieme a Kastanos alle spalle di Cabral nel 3-4-2-1 granata. In mezzo al campo Martegani e Legowski con Mazzocchi e Bradaric sulle corsie esterne, mentre in difesa, a protezione del portiere Ochoa, ci saranno Daniliuc, Gyomber e Pirola.

Salernitana-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la trasferta di Salerno, potrebbe attuare un po' di turnover. In attacco scalpita per un posto dal primo minuto Alexis Sanchez, che potrebbe far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Thuram. A centrocampo, dove dovrebbero essere confermati Calhanoglu e Barella, possibile turno di riposo per Mkhitaryan, con Frattesi al suo posto. A sinistra spazio per Carlos Augusto, con Dumfries confermato dall'altra parte. In difesa, infine, si rivedranno dal primo minuto Pavard e De Vrij.

Salernitana-Inter, le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Legowski, Bradaric; Kastanos, Botheim; Cabral. All. Paulo Sousa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. S. Inzaghi

Salernitana-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Inter, in programma sabato 30 settembre alle 20.45 allo stadio Arechi e valevole per la settima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.