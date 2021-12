Salernitana-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per difendere il primo posto appena conquistato. Questo l'obiettivo dell'Inter, che venerdì 17 dicembre (fischio d'inizio alle 20.45) farà visita alla Salernitana nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, reduci da ben cinque successi consecutivi, hanno scavalcato il Milan al comando della classifica la scorsa settimana grazie all'affermazione per 4-0 contro il Cagliari ed il contemporaneo pareggio per 1-1 dei rossoneri con l'Udinese. Una leadership che la formazione di Simone Inzaghi vuole difendere con le unghie e con i denti in questi due ultimi impegni del 2021, così da conquistare il titolo di campione d'inverno. I granata, il cui futuro è alquanto nebuloso in quanto al momento non ci sarebbero ancora veri pretendenti all'acquisto del club, sono invece reduci da tre sconfitte consecutive che li hanno fatti precipitare all'ultimo posto solitario della classifica.

Salernitana-Inter, le scelte di Colantuono

Colantuono, per la sfida contro l'Inter, dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2, con Simy in vantaggio su Bonazzoli per fare da partner di Ribery in attacco. In mezzo al campo spazio per Lassana Coulibaly e Di Tacchio con Kechrida e Kastanos sulle corsie esterne, mentre la linea difensiva sarà formata da Veseli, Gyomber, Gagliolo e Ranieri. In porta Belec.

Salernitana-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare ancora a meno di Correa, mentre potrebbero figurare nell'elenco dei convocati Darmian e Ranocchia. Nel 3-5-2 nerazzurro ci sarà spazio per Lautaro Martinez e Dzeko in attacco, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove agiranno ancora una volta Barella, Brozovic e Calhanoglu con Dumfries e Perisic rispettivamente sulla corsia destra e sinistra. In difesa, a protezione del portiere Handanovic, il terzetto titolare Skriniar-De Vrij-Bastoni.

Salernitana-Inter, le probabili formazioni

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery, Simy. All. Colantuono

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Salernitana-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calco (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.