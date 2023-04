Salernitana-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il momento, per l'Inter, non è certo dei più semplici. I nerazzurri, reduci dal pareggio esterno per 1-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, match terminato tra le polemiche, nelle ultime tre giornate di campionato hanno incassato altrettante sconfitte. Una striscia negativa che la formazione di Simone Inzaghi è chiamata ad interrompere già dalla gara dell'Arechi contro la Salernitana, in programma venerdì 7 aprile alle 17 e valevole per la 29esima giornata di serie A. Lautaro e compagni, scivolati al quarto posto della classifica, occupato in coabitazione con la Roma, hanno bisogno dei tre punti per rilanciare le proprie ambizioni Champions, mentre i granata, con i loro 28 punti, navigano in acque sicure, con un rassicurante +9 sulla zona retrocessione.

Salernitana-Inter, le scelte di Paulo Sousa

Paulo Sousa, per la sfida contro l'Inter, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Candreva e Kastanos ad agire alle spalle di uno tra Dia (in leggero vantaggio) e Piatek. In mezzo al campo Bohinen e Maggiore si contendono una maglia al fianco di Coulibaly, con Sambia e Bradaric sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Ochoa, Daniliuc, Gyomber e Pirola.

Salernitana-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, sarà ancora privo di Skriniar e Calhanoglu, ai box per infortunio, e dello squalificato D'Ambrosio. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, dovrebbe esserci spazio per Lautaro Martinez e Lukaku, con il belga favorito su Dzeko. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Barella, Brozovic (ma si candida anche Asllani) e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco che dovrebbero essere i prescelti per presidiare le corsie esterne. In difesa De Vrij insidia Acerbi per completare il reparto con Darmian e Bastoni. In porta, dopo il riposo in Coppa Italia, tornerà Onana.

Salernitana-Inter, le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Salernitana-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Salernitana-Inter, in programma venerdì 7 aprile alle 17 allo stadio Arechi e valevole per la 29esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.