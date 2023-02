Salernitana-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un solo punto nelle ultime tre partite. Momento difficile per la Juventus, che, dopo la pesante penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, sembra aver smarrito compattezza. I bianconeri, adesso, sono chiamati a rialzare la testa nella gara sul campo della Salernitana, in programma martedì 7 febbraio alle 20.45 e valevole per la 21esima giornata del campionato di serie A. I granata, tuttavia, si presenteranno alla sfida galvanizzati dal blitz di Lecce, che ha permesso agli uomini di Davide Nicola di ritrovare i tre punti dopo sette gare. I campani, inoltre, vogliono andare a caccia di un risultato positivo per evitare di finire risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Salernitana-Juventus, le scelte di Nicola

Nicola, per il match contro la Juventus, dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2, con Piatek favorito su Bonazzoli per comporre il tandem offensivo con Dia. A centrocampo Nicolussi Caviglia è in vantaggio su Bohinen per un posto accanto a Coulibaly, con le corsie esterne presidiate da Candreva e Vilhena. In difesa si contendono una maglia Bronn e Lovato per formare la coppia centrale con Troost-Ekong, Sambia e Bradaric ai lati. In porta Ochoa.

Salernitana-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, per la trasferta di Salerno, sarà costretto a fare a meno di Milik, messo ko da un problema muscolare. Ancora fuori anche Bonucci e Pogba. Modulo di partenza dovrebbe essere il 3-5-2, con Di Maria al fianco di Vlahovic in attacco. A centocampo Locatelli in cabina di regia con Fagioli e Rabiot ai suoi lati, con Kostic sulla corsia sinistra ed uno tra Cuadrado e Chiesa dall'altra parte. In difesa confermato il terzetto tutto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Szczesny in porta.

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

Salernitana (4-4-2): Ochoa; Sambia, Bronn, Trost-Ekong, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Dia, Piatek. All. Nicola

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Salernitana-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Salernitana-Juventus, in programma martedì 7 febbraio alle 20.45 allo stadio Arechi e valevole per la 21esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.