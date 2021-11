Salernitana-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara da non fallire. La Juventus, reduce dal ko interno con l'Atalanta che l'ha fatta sprofondare a -7 dal quarto posto, non può permettersi di sbagliare nella partita contro la Salernitana, in programma martedì 30 novembre alle 20.45 allo stadio Arechi e valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri navigano al momento in sesta posizione con i loro 21 punti a pari merito con Fiorentina, Lazio e Bologna ed hanno già dovuto abbandonare le speranze scudetto, visto il distacco di 14 lunghezze dal Napoli capolista. La Salernitana, invece, si trova all'ultimo posto a braccetto con il Cagliari con appena otto punti conquistati fin qui ed ha bisogno di muovere la classifica per non perdere ulteriore contatto dalla zona salvezza, distante tre lunghezze.

Salernitana-Juventus, le scelte di Colantuono

Colantuono, per la gara contro la Juventus, dovrà fare a meno degli indisponibili Ribery, Gondo, Kastanos, Schiavone, Mamadou Coulibaly, Russo, Strandberg e Ruggeri. Il modulo di partenza potrebbe esssere il 4-4-2, con Bonazzoli e Djuric favoriti su Simy per comporre il tandem d'attacco. In mezzo al campo Di Tacchio e Lassana Coulibaly con Kechrida e Ranieri sulle corsie esterne, mentre in difesa spazio per Zortea, Gyomber, Gagliolo e Veseli. Tra i pali Belec.

Salernitana-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, dovrà fare a meno anche di Chiesa e McKennie oltre che di Danilo e Ramsey e si affiderà al consueto 4-4-2. In attacco conferma in vista per la coppia composta da Dybala e Morata, con Kean e Kulusevski pronti a subentrare a gara in corso. A centrocampo Bentancur e Locatelli in mezzo con Bernardeschi e Rabiot sulle corsie esterne, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Chiellini dal primo minuto al posto di De Ligt per comporre la coppia centrale con Bonucci. Terzini Cuadrado e Pellegrini (in vantaggio su Alex Sandro), in porta possibile chance per Perin con Szczesny in panchina.

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

Salernitana (4-4-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Veseli; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

Salernitana-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Ambrosini.