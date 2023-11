Salernitana-Lazio: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Comincia all’Arechi di Salerno il tour de force di fine anno della Lazio, che tra coppe (Champions e Coppa Italia) e campionato, scenderà in campo nove volte in poco più di trenta giorni. La squadra biancoceleste ritorna in campo dopo la sosta a distanza di due settimane dal derby terminato a reti inviolate, contro il fanalino di coda della Serie A. La Salernitana è l’unica formazione del massimo torneo a non aver ancora festeggiato quest’anno i tre punti, con una striscia di 5 pareggi ed otto sconfitte (considerando anche la passata stagione) e le uniche gioie arrivate dalla Coppa Italia (1-0 alla Ternana e 4-0 alla Sampdoria nei primi due turni). E' il digiuno di successi più lungo nella storia granata in Serie A, e soltanto la Pistoiese ha una serie aperta più lunga di gare senza vittorie nella competizione (17, l’ultima delle quali datata 1981). Portare a casa l’intera posta in palio è però una priorità anche per la Lazio, che è alle prese con la peggiore partenza degli ultimi dieci anni con diciassette punti in campionato dopo 12 match e una distanza dalla zona Champions da colmare che ammonta a quattro lunghezze.

Salernitana-Lazio, le scelte di Inzaghi

Sembra probabile la rinuncia a Dia, spinto al forfait da un problema alla caviglia destra: l’allenatore dei campani dovrebbe pertanto optare per l’utilizzo di Ikwuemesi come riferimento offensivo principale, supportato da Kastanos (favorito su Martegani) e Candreva sulla trequarti. Piuttosto delineata la situazione a centrocampo, dove viaggiano verso una maglia da titolare Maggiore, Bohinen e Coulibaly. Più incertezza invece nella retroguardia davanti a Costil, tra i pali a rilevare l’indisponibile Ochoa: più Bradaric che Daniliuc per far coppia sugli esterni con Mazzocchi, mentre al centro diritto di precedenza per Fazio e Pirola i quali spingerebbero in panchina Gyomber, che però potrebbe essere contemplato dall’inizio – in vantaggio su Lovato – nel caso di un ricorso alla difesa a tre.

Salernitana-Lazio, le scelte di Sarri

Emergenza al centro della difesa per il tecnico biancoceleste, che deve rinunciare a Casale, alle prese con un fastidio all’adduttore destro, ed ha Romagnoli in imperfette condizioni per via di un piccolo problema al polpaccio: si scalda pertanto Gila – eventualmente all’esordio stagionale – per affiancare Patric in mezzo. Nella retroguardia a protezione di Provedel troveranno posto anche Lazzari e Marusic, favoriti su Hysaj e Pellegrini per partire dal 1’. A centrocampo mancheranno Luis Alberto (squalificato) e un Vecino alle prese con un fastidio muscolare: come play dovrebbe agire Cataldi, preferito ad un Rovella non al meglio, con Guendouzi e Kamada ai fianchi. Davanti, spazio ad Immobile al centro del tridente, con Felipe Anderson e Pedro (il quale rimpiazzerà Zaccagni in miglioramento ma destinato alla panchina) favorito su Isaksen per una maglia nell’undici titolare.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Costil, Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric, Maggiore, Bohinen, Coulibaly, Candreva, Kastanos, Ikwuemesi. All. F. Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Kamada, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Salernitana-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Lazio, in programma sabato 25 novembre alle ore 15 allo stadio “Arechi” di Salerno, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.