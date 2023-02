Salernitana-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

All’Arechi sfida che non presenta troppe alternative né per la Salernitana, scivolata pericolosamente in graduatoria, né per Lazio fuoriuscita dalla zona Champions dopo la frenata delle ultime settimane. I biancocelesti, reduci dall’affermazione dell’Olimpico contro il Cluj negli spareggi di Conference League, non vincono da tre giornate nelle quali hanno racimolato due lunghezze, e non arrivano da quattro gare senza affermazioni da quasi tre anni (al termine della stagione 2020, quando le partite consecutive senza tre punti furono cinque). Decisamente peggiore l’ultima parte del cammino della Salernitana, che da inizio novembre ad ora ha raccolto appena cinque punti, con una vittorie, due pareggi e sette k.o. nelle ultime dieci uscite: nel medesimo periodo in Serie A solo la Cremonese ha uno score maggiormente negativo (tre punti), mentre nei maggiori cinque campionati europei hanno registrato più sconfitte soltanto il Southampton in Premier League (otto in nove) e l’ Angers in Ligue 1 (otto in 10). L’arrivo di Paulo Sousa in luogo di Nicola dovrebbe, nelle intenzioni della società, produrre quella scossa in grado di invertire questo trend negativo. Per il tecnico portoghese ci sarà anche l’opportunità di infrangere un tabù, visto che nella sua carriera di allenatore non è mai riuscito a battere Maurizio Sarri.

Salernitana-Lazio, le scelte di Paulo Sousa

Il cambio di tecnico potrebbe stravolgere gerarchie e sistema di gioco, a partire dal portiere con Ochoa a tornare in gioco insidiando la titolarità di Sepe. La difesa potrebbe passare a tre: i candidati sono Bronn, Gyomber e Daniluc col sacrificio di Lovato, in attesa dell’imminente recupero di Fazio e di quello – più lontano – di Troost-Ekong. A centrocampo troverà sicuramente posto Coulibaly, affiancato in mezzo da Bohinen in ballottaggio con Nicolussi Caviglia, mentre sugli esterni dovrebbero agire Sambia e Bradaric. Piatek in avanti supportato da Bonazzoli e Candreva, il quale però potrebbe retrocedere a destra sulla linea dei centrocampisti agevolando l’impiega di Vilhena tra le linee. L’opzione alternativa è una retroguardia a quattro con gli esterni di centrocampo a scalare dietro ed il sacrificio di un centrale difensivo per infoltire ulteriormente la linea mediana. Restano nella lista degli indisponibili sia Dia (problemi al polpaccio) sia Mazzocchi per cui si avvicinare il momento del rientro nei ranghi.

Salernitana-Lazio, le scelte di Sarri

Non ci sarà Zaccagni, appiedato dal giudice sportivo, oltre a Radu che ha accusato alcune noie muscolari ed a Romagnoli il quale, con tutte le cautele del caso, dovrebbe tornare disponibile all’inizio di marzo. Tridente offensivo con Immobile al centro supportato ai lati da Felipe Anderson e Pedro, mentre a centrocampo la scelta dovrebbe ricadere su Milinkovic Savic (uscito acciaccato dalla sfida di Coppa, in preallarme Basic) e Luis Alberto – favorito su Vecino – con Cataldi play. In difesa c’è ancora Hysaj favorito su Lazzari, sul versante opposto agirà Marusic, mentre al centro si posizioneranno Patric e Casale, anche lui non al top dopo la sfida con il Cluj ma stringerà i denti con Gila come eventuale alternativa. In porta è previsto il ritorno di Provedel.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Bronn, Gyomber, Daniluc, Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric, Bonazzoli, Candreva, Piatek. All. Paulo Sousa

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Casale, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Salernitana-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Lazio, in programma domenica 19 febbraio alle 15 allo Stadio “Arechi” di Salerno, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.