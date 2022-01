Salernitana-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Galvanizzata dal successo al “Bentegodi”, la Salernitana è a caccia di soddisfazioni anche tra le mura amiche, dove il bilancio è decisamente in rosso: i campani sono la squadra che in casa ha raccolto meno punti (solo quattro, come il Genoa) ed ha segnato appena cinque reti, restando all’asciutto in quattro delle ultime cinque sconfitte consecutive patite all’Arechi. L’avversario di turno sarà una Lazio che, oltre a palesare evidenti difficoltà nel comparto difensivo (39 reti incassate fin qui, dato che nelle prime 21 giornate di campionato i biancocelesti non registravano dalla stagione 1960/61), è uscita sconfitta in sei delle 11 trasferte di questo campionato (due delle ultime tre): solo Spezia e Salernitana (sette ciascuna) hanno collezionato più ko fuori casa dei biancocelesti nel torneo in corso. I precedenti in terra campana parlano a favore dei padroni di casa: la Salernitana ha vinto entrambe le gare casalinghe giocate in Serie A contro la Lazio: 2-0 nel settembre 1947 e 1-0 nel novembre 1998 (gol nel finale di Giacomo Tedesco).

Salernitana-Lazio, le scelte di Colantuono

Rispetto al match di domenica, Colantuono perde lo squalificato Gyomber e Mamadou Coulibaly (out per un problema di lieve entità al retto femorale destro), ma ritrova Vergani, Ruggeri, Ranieri ed Obi. Davanti a Belec dovrebbero quindi sistemarsi Veseli, Gagliolo e Delli Carri, mentre a centrocampo Capezzi è in lizza con Schiavone per un posto al centro con Di Tacchio e Kastanos. Più scelta nei binari laterali dove Zortea e Kechrida sono in ballotaggio a destra e Jaroszynski-Ranieri a sinistra. In avanti accanto a Djuric in vantaggio Gondo, con Bonazzoli come principale alternativa. Il tutto senza contare altre eventuali defezioni causa Covid (ad aggiungersi agli indisponibili Strandberg, Ribery e Bogdan), visto che l’ultimo giro di tamponi ha rilevato la positività di altri due componenti del gruppo squadra.

Salernitana -Lazio , le scelte di Sarri

Oltre alla rinuncia ad Acerbi per una lesione di secondo grado al flessore, e ad Akpa Akpro fermato dalla polmonite, il tecnico biancoceleste deve valutare le condizioni di Hysaj, Reina, Radu e Basic, i quali si sono allenati ad intermittenza. Formazione quindi quasi obbligata con Strakosha confermato in porta ed il rilancio di Lazzari a destra – con Marusic nel versante opposto – mentre in mezzo a far coppa con Luiz Felipe, in caso di forfait di Radu, è stato provato Hysaj con la soluzione Patric come alternativa. A centrocampo più Cataldi di Leiva al centro con Milinkovic Savic ed Luis Alberto ai lati. In attacco salgono le quotazioni di Zaccagni (galvanizzato da una possibile chance in nazionale) papabile titolare con Immobile e Pedro nel tridente d’attacco e Felipe Anderson a partire dalla panchina.

Salernitana -Lazio , le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec, Veseli, Gagliolo, Delli Carri, Zortea, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski, Djuric, Gondo. All. Colantuono

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Pedro. All. Sarri

Salernitana-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Lazio sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.