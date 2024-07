Petrachi ingaggia Franco Tongya, scuola Juventus: visite mediche e allenamento a Rivisondoli

La scorsa stagione ha giocato con l’Aek Larnaca, a Cipro, in prestito dall’Odense, segnando 7 gol in 32 partite, che poi diventano 8 in 38, se si considera anche uno scorcio con l'Odense