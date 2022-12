A Salerno si sogna: dopo Ochoa, il colpo Isco?

Potrebbe arrivare da Salerno l’operazione più suggestiva di questa primissima parte di calciomercato invernale. Prende infatti campo l’ipotesi dell’arrivo in maglia granata di Francisco Román Alarcón Suárez, da tutti meglio conosciuto come Isco. Un colpo a sensazione che rilancerebbe le ambizioni della Salernitana, che si è già assicurata le prestazioni dell’esperto portiere Memo Ochoa, protagonista con la casacca della nazionale messicana agli ultimi Campionati del Mondo. Isco, centrocampista pluridecorato con la casacca del Real Madrid con cui ha collezionato oltre 350 presenze in nove stagioni, ha recentemente risolto consensualmente il contratto con il Siviglia, squadra della Liga che lo aveva ingaggiato a parametro zero in estate.

Quella col club andaluso si è rivelata un’esperienza poco fortunata, terminata con diciannove presenze ed una sola rete messa a segno. E così il nome del trentenne centrocampista – il quale ha nel suo curriculum anche 38 gettoni con la nazionale iberica – torna nuovamente di attualità nella finestra invernale di mercato, esattamente come era accaduto dodici mesi fa, quando era stato accostato a diversi club, anche italiani (tra cui la Roma e le squadre milanesi), in previsione della scadenza dell’accordo pluriennale precedentemente sottoscritto con la società madrilena. Sembrerebbe proprio l’Italia la meta preferita da Isco, tentato da un’avventura in un campionato che non ha mai disputato. Tra le opzioni suggerite dai rumors di mercato, ci sarebbero la Fiorentina – che ha però notevole abbondanza nel reparto – ed il Verona, oltre alla Salernitana che starebbe seriamente riflettendo sull’opportunità di regalare alla piazza uno dei giocatori più rappresentativi del Real campione di tutto nello scorso decennio.

Restano ora da capire quali potrebbero essere le richieste economiche del giocatore. Che, rispetto all’ingaggio percepito a Madrid, si sono notevolmente ridimensionate, ma che potrebbero comunque gravare sulle casse della società. Radio Mercato parla di un'offerta che è di poco inferiore ai due milioni a stagione tra parte fissa e bonus: a far sognare i tifosi anche l’ottimismo della dirigenza, che si è detta pronta a trattare per poter chiudere in breve tempo l'operazione e regalare a Davide Nicola una pedina di lusso per il suo scacchiere.