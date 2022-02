Salernitana - Milan 2-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Una Salernitana stoica nella notte magica: la Bersagliera va sotto ma spegne le fiamme del Diavolo (1-1 di Bonazzoli) e accende quelle della curva Sud Siberiano quando Djuric plana come il vecchio Hateley, vecchio centravanti del Milan. Pare fatta ma i rossoneri acciuffano il pari con Rebic. Il 2-2 non spezza l'incantesimo, non rovina l'idillio. E' un pari di platino, la Salernitana è viva e lotta per la salvezza.

Il tabellino

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic (15' pt Ederson); Kastanos (24' st Obi), Bonazzoli (37' st Mousset), Ribery (24' st Perotti); Djuric (37' st Mikael). A disposizione: Belec, Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Veseli, Zortea, Bohinen. Allenatore: Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (28' st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer (1' st Kessie), Tonali; Messias (28' st Saelemaekers), Diaz (16' st Rebic), Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Ballo-Toure, Gabbia, Kalulu, Bakayoko, Castillejo, Krunic, Maldini. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORI: 5' pt Messias (M), 29' pt Bonazzoli (S), 27' st Djuric (S), 32' st Rebic (M)

NOTE: Ammoniti: Ederson, Djuric (S); Bennacer, Giroud, Rebic, Romagnoli (M). Recupero: 3' pt, 4' st.

