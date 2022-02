Salernitana-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre punti per difendere il primato. Il Milan, reduce dalla vittoria contro la Sampdoria, che gli ha permesso di operare il sorpasso in vetta alla classifica ai danni dell'Inter, farà visita sabato 19 febbraio alla Salernitana nella gara valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45). Un match in cui i rossoneri non vogliono compiere passi falsi, così da continuare a coltivare il sogno scudetto. I campani, sulla cui panchina, dopo l'esonero di Stefano Colantuono, farà il proprio esordio Davide Nicola, hanno invece un disperato bisogno di punti salvezza, visto che si trovano al momento all'ultimo posto solitario della classifica a -8 dalla quartultima posizione.

Salernitana-Milan, le scelte di Nicola

Nicola, per la sua prima gara sulla panchina dei granata, dovrà fare a meno degli infortunati Schiavone, Ruggeri, Mamadou Coulibaly, Strandberg e Capezzi. A rischio anche la presenza di Verdi, alle prese con un problema muscolare. Se l'ex giocatore del Torino non dovesse farcela probabile l'impiego del 4-3-1-2, con Ribery chiamato ad agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Bonazzoli e Djuric, altrimenti spazio al 4-3-2-1. Linea di centrocampo formata da Lassana Coulibaly, Radovanovic ed Ederson, in difesa, a protezione del portiere Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri.

Salernitana-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per il match contro i granata, dovrà fare nuovamente a meno di Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con il problema al tendine d'Achille. Nel 4-2-3-1 rossonero ci sarà spazio quindi ancora una volta per Giroud al centro dell'attacco, con il francese sostenuto alle sue spalle da Diaz, Leao ed uno tra Messias e Saelemakers. A centrocampo certo del posto Tonali, con l'altra maglia contesa da Kessie (in vantaggio) e Bennacer. In difesa coppia centrale formata da Tomori e Romagnoli, con Calabria ed Hernandez rispettivamente a destra e sinistra. In porta Maignan.

Salernitana-Milan, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Ribery; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Salernitana-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Salernitana-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 200, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.