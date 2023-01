Salernitana-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per fare un altro passo avanti verso lo Scudetto, la Salernitana per uscire dalla crisi e chiudere quasi i conti in ottica salvezza. Sarà un derby campano importante quello di sabato alle 18 in Serie A con gli azzurri di Spalletti che hanno dimenticato la sconfitta con l'Inter spazzando via la Juventus 5-1 e nemmeno l'uscita di scena dalla Coppa Italia per mano della Cremonese ha fatto scendere l'entusiasmo.

Per la Salernitana invece è stata una settimana caotica iniziata con il clamoroso 2-8 con l'Atalanta, che ha spedito la squadra al quindicesimo posto ma comunque con nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ed è proseguita con il ritorno di Nicola esonerato solo qualche giorno prima da Iervolino. I tifosi sono arrabbiati e lo hanno testimoniato con un duro striscione rivolto ai giocatori.

Salernitana-Napoli: le scelte di Nicola

Problemi in difesa per Nicola che deve rinunciare a Bronn e Fazio, così si schiererà con la linea a quattro in cui Lovato è in vantaggio su Radovanovic al centro. In mediana Nicolussi Caviglia dovrebbe tenersi stretta la maglia da titolare mentre il tridente sarà formato da Piatek con Dia e Candreva sugli esterni.

Salernitana-Napoli: le scelte di Spalletti

Il grande dubbio della vigilia per Spalletti è Kvaratskhelia che avrà un solo allenamento con il gruppo nelle gambe dopo i problemi di salute. Il georgiano non dovrebbe essere rischiato così a completare l'attacco insieme a Osimhen e Politano sarà Elmas, in netto vantaggio su Raspadori. Per il resto gli azzurri scenderanno in campo con la formazione "tipo" visto che non ci sono altri infortunati o squalificati.

Salernitana-Napoli: le probabili formazioni

Salernitana (4-3-3) Ochoa, Daniliuc, Lovato, Gyomber; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Salernitana-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida dell'Arechi di saato pomeriggio tra Salernitana e Napoli sarà trasmessa in diretta da DAZN che attiverà lo streaming sil proprio sito ufficiale e sulla App disponibile su tutti i dispositivi abilitati. La telecronaca degli incontri sarà di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.