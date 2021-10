Salernitana-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Testacoda in Serie A, il Napoli primo della classe insieme al Milan affronta la Salernitana penultima in classifica . Tra le due squadre ci sono già 21 punti di differenza, ma la sfida è quasi un derby e le trappole per gli azzurri sono tante. L’arrivo di Colantuono ha portato la squadra di Salerno alla seconda vittoria stagionale, contro il Venezia, segnale che la squadra è viva.

Salernitana-Napoli: le scelte di Colantuono

Il problema è che nel proibitivo match di oggi i padroni di casa arrivano in piena emergenza. Non ci saranno infatti Capezzi, Bogdan, Ruggeri e i due Coulibaly. Colantuono ha quindi poca scelta, ma gli rimane ancora qualche dubbio da sciogliere: Gyomber è in vantaggio su Gagliolo in difesa, Obi dovrebbe giocare a centrocampo, con Schiavone in panchina, e in attacco Djuric ha fatto uno scatto forse decisivo negli ultimi giorni per vincere il duello con Simy nel ruolo di centravanti.

Salernitana-Napoli: le scelte di Spalletti

Qualche problema di formazione lo ha il Napoli che ieri ha visto fermarsi per infortunio Osimhen. Il nigeriano ha un problema muscolare al polpaccio, non è stato convocato e adesso c’è apprensione perché lo stop potrebbe anche essere abbastanza lungo. Al suo posto giocherà Mertens, con possibile staffetta con Petagna visto che il belga è rientrato poco tempo fa da un lungo infortunio. Per il resto, senza Manolas, Ounas e Malcuit, Mario Rui ha vinto il ballottaggio con Juan Jesus, lo stesso si può dire di Fabian Ruiz su Demme, mentre in attacco Politano, Insigne e Lozano si giocano due male con il messicano in leggero svantaggio.

Salernitana-Napoli: le probabili formazioni

Salernitana (4-3-1-2) Belec, Zorotea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

Dove vedere Salernitana-Napoli in diretta tv e streaming

La partita di oggi alle 18 tra Salernitana e Napoli sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da DAZN, non sarà possibile guardare la gara sui canali SKY quindi. La piattaforma che per i prossimi tre anni detiene i diritti televisivi della Serie A è visibile su tutti i dispotivi abilitati tramite app oppure sul sito ufficiale. La telecronaca del match è stata affidata a Stefano Borghi e all’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo.