Salernitana-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sabato alle 15 torna il derby campano tra due squadre che non possono presentarsi al meglio alla sfida. La Salernitana non ha per ora tratto giovamento del cambio in panchina, l'arrivo di Inzaghi è coinciso con il pari con il Cagliari e la sconfitta con il Genoa che ha lasciato la formazione all'ultimo posto in classifica e con zero vittorie in Serie A. Il Napoli continua nel suo periodo di "prova" con Garcia che si gioca la panchina nelle prossime tre gare prima della sosta. Il tecnico francese ha ripreso per i capelli il big match con il Milan, un 2-2 che lo ha ancora allontanato dalla testa della classifica e che lo ha fatto scivolare fuori dalla zona Champions League.

Salernitana-Napoli, le scelte di Inzaghi

Senza Gyomber squalificato, Inzaghi sceglie la difesa a quattro con Mazzocchi e Bradaric sugli esterni e Facio e Pirola centrali, il difensore ex Roma dovrebbe farcela nonostante qualche problema fisico. In mediana più Bohinen che Legowski, mentre il terzetto offensivo dovrebbe essere ancora formato da Cabral, Candreva e Dia, schierato centravanti.

Salernitana-Napoli, le scelte di Garcia

Non cambia il suo Napoli Garcia che conferma il 4-3-3 in cui la notizia più importante è il rientro di Anguissa nel cuore del campo. L'ex Fulham giocherà con Lobotka e Zielinski a sostegno del tridente Kvartskhelia, Napoli e Raspadori, in vantaggio su Simeone per prendere il posto dell'infortunato Osimhen. Rientra anche Juan Jesus, ma in difesa dovrebbe giocare dal primo minuto la coppia Ostigard-Rrahmani davanti a Meret.

Salernitana-Napoli, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-3) Ochoa, Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Koulibaly, Botheim, Maggiore; Candreva, Dia, Cabral

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Salernitana-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida tra Salernitana e Napoli di sabato sarà trasmessa in diretta da DAZN per gli abbonati attraverso il sito e la App ufficiale. Per chi possiede anche un abbonamento a Sky le immagini saranno visibili anche sul canale 214, la telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.