Salernitana, rottura con Paulo Sousa? I possibili sostituti

Potrebbe essere già finita l'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Il club e la tifoseria, infatti, non hanno preso bene l'incontro che il tecnico ha avuto nelle scorse ore con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, mettendo così a rischio una permanenza che, fino a pochi giorni fa, sembrava scontata dopo la tranquilla salvezza ottenuta nella stagione appena terminata (il portoghese, subentrato a Davide Nicola lo scorso 15 febbraio, ha conquistato quattro vittorie, nove pareggi e tre sconfitte nelle sedici partite in cui ha guidato i granata, chiudendo il torneo al quindicesimo posto).

I possibili sostituti

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, in queste ore, avrebbe già sondato il terreno con alcuni allenatori in vista di un eventuale divorzio con Paulo Sousa. Il primo nome sul taccuino del patron è quello di Gennaro Gattuso, reduce dall'esperienza in Spagna con il Valencia, club con il quale ha rescisso il contratto lo scorso 30 gennaio dopo 18 giornate di campionato in cui aveva raccolto solamente 20 punti.

Tra i profili seguiti da Iervolino c'è anche Andrea Pirlo, che ha appena terminato la sua esperienza in Turchia alla guida del Fatih Karagumruk, formazione con la quale, in 33 giornate di campionato, ha raccolto undici vittorie, undici pareggi ed undici sconfitte. Sullo sfondo, infine, Vincenzo Montella, attualmente allenatore dall'Adana Demirspor sempre in Turchia. L'ex attaccante, che in passato ha guidato anche Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Siviglia, potrebbe accettare di buon grado l'idea di tornare in Italia.