Paulo Sousa alla Salernitana, la probabile formazione del nuovo allenatore

Adesso è davvero tutto deciso, Davide Nicola non è più l'allenatore della Salernitana e questa volta non ci saranno ripensamenti. La società infatti ha deciso di puntare su Paulo Sousa e il tecnico portoghese oggi firmerà il contratto che lo legherà ai campani cercando di impostare un progetto più ad ampio raggio rispetto al solo finale di questo stagione.

Per Nicola è stato decisivo il ko contro il Verona che ha riaperto i giochi della corsa salvezza. La Salernitana è in crisi profonda, ha vinto solo una delle ultime dieci partite di campionato collezionando ben sette sconfitte che l'hanno fatta piombare al sedicesimo posto a quota 21 punti, solo quattro in più rispetto al terzultimo posto.

La probabile formazione della Salernitana con Paulo Sousa

A Paulo Sousa ora il compito di rialzare i campani e portarli di nuovo in acque sicure centrando quella salvezza che fino a prima della sosta sembrava essere molto vicina. Così non è, serve un'inversione di tendenza immediata e l'esordio del nuovo allenatore sarà di quelli difficili, all'Arechi domenica alle 15 arriva la Lazio poi ci sarà il lanciatissimo Monza il 26 febbraio e il 5 marzo la Sampdoria.

Tre gare in cui è necessario fare punti ed è anche per questo che Paulo Sousa potrebbe inizialmente proporre una formazione molto simile a quella di Nicola con il 3-5-2 che potrebbe variare in uno schema con tre difensori, quattro centrocampisti e un tridente stretto in attacco. Il modulo più amato dal tecnico è il 4-2-3-1 ma questa Salernitana sembra non avere gli intepreti giusti, in difesa i possibili terzini sono solo Mazzocchi, che rientrerà presto dal'infortunio e Bradaric, mentre è foltissima la batteria dei centrali, all'appello poi mancherebbe una vera ala sinistra.

Insomma tra lacune tecniche e il bisogno di fare punti subito, non ci sarà nessuna rivoluzione per Paulo Sousa che potrebbe solo proporre alcuni correttivi rispetto alla formazione di Nicola, queste le probabili scelte nel nuovo corso:

Salernitana (3-4-2-1) Ochoa, Troost-Ekong, Bronn, Gyomber; Mazzocchi, Nicolussi-Caviglia, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Vilhena; Dia.